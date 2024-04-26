США укладуть контракти на виробництво зброї для України на $6 мільярдів, – Politico
Сполучені Штати готуються оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги для України вартістю близько $6 млрд. Він надаватиметься за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI).
За даними Politico, про пакет вже 26 квітня оголосить міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн".
Відповідно до програми USAI, Пентагон укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів США.
Співрозмовники видання зазначають, що пакет включатиме ракети для комплексів Patriot, артилерійські боєприпаси, боєприпаси для HIMARS, дрони, антидронове обладнання та ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів.
Очікується, що це озброєння надходитиме в Україну впродовж кількох років.
Як повідомлялося, нещодавно президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.
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https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони від 15 січня 2024 - залишок USAI 6.6млрд
останні контракти USAI CONTRACT AWARDS - квітень 2023
питання риторичне, хто заважав укласти контракти раніше
виготовлення та поставка займуть роки...
Очевидно, что политики стран, заинтересованных в «заокеанском дяде», забыли высказывание покойного Киссинджера: «Быть другом Соединенных Штатов гораздо опаснее, чем быть врагом Соединенных Штатов».
Наглядный пример тому - украинско-российская война, в ходе которой США не только НЕСКОЛЬКО РАЗ предали Украину, но и сейчас пытаются отрезать от нее кусок, чтобы организовать политически выгодную распродажу стран-участниц, которую они спровоцировали на бессмысленную бойню и теперь пытаются полностью морально сломать и обанкротить.
Наверстать упущенное
(S_https://charter97.org/ru/news/2024/4/26/593019/ ) "Салливан на брифинге в Белом доме не скрывал, что именно отсутствие такой помощи привело к потере Авдеевки.... То, что сейчас будет происходить на фронте, можно назвать именно тем термином, который использовал помощник президента США - догонялки».
Я бы назвал это более конкретно - заведомо преднамеренное ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
И второй или третий по счету - первый был проведен для подавления широкомасштабного украинского наступления в прошлом году.
Это происходит каждый раз, когда Украина пытается переломить ход войны в свою пользу.
Как я повторяю регулярно и на ВСЕХ уровнях, "США не нужна победа Украины, результатом которой станет сильный Северный Союз".
Соединенным Штатам нужна самая длительная, перманентная война с экономическим крахом России, которую желательно вести «до последнего украинца», в униженной и коленопреклоненной Украине.