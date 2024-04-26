США укладуть контракти на виробництво зброї для України на $6 мільярдів, – Politico

Сполучені Штати готуються оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги для України вартістю близько $6 млрд. Він надаватиметься за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI).

За даними Politico, про пакет вже 26 квітня оголосить міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн".

Відповідно до програми USAI, Пентагон укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів США.

Співрозмовники видання зазначають, що пакет включатиме ракети для комплексів Patriot, артилерійські боєприпаси, боєприпаси для HIMARS, дрони, антидронове обладнання та ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів.

Очікується, що це озброєння надходитиме в Україну впродовж кількох років.

Як повідомлялося, нещодавно президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.