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Новини
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Міністр Сольський вийшов на свободу і повернувся до виконання обов’язків (оновлено)

сольський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколу Сольського у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 млн грн. Кошти швидко внесли і він вийшов на свободу.

Про це заявив слідчий суддя ВАКС, передає Укрінформ.

"Клопотання – задовольнити. Застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити Сольському заставу у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 75 мільйонів 700 тисяч гривень. Строк дії ухвали у частині застосування запобіжного заходу – 60 днів до 24 червня 2024 року включно", – заявив суддя.

У разі внесення застави на міністра буде покладена низка обов’язків, йому потрібно буде здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Вже за кілька годин за міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського внесли 75,7 млн грн застави, після чого його звільнили з-під варти, повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства", – зазначається у повідомленні.

При цьому напередодні Сольський подав заяву про відставку із займаної посади, але її ще має затвердити Верховна Рада. 

У чому звинувачують міністра Сольського?

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Схеми з землею: що відомо про кримінальну справу міністра агро політики Миколи Сольського?

Автор: 

Антикорупційний суд (728) Сольський Микола (57)


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Топ коментарі
+9
У нас все чисто.(с)
Стісняюсь спрасіть-а кагда Колю будут награждать?
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26.04.2024 14:11
+6
Як гарно бути "слугою" у "мудрого наріда73%" - і красти можно , і гроші на заставу в тебе є ( якщо десь проколовся ), і посада нікуди не ділась ... а може ще Військовий Вождь орденом нагородить!
За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість мерзенного Шоколадного Злодія , який був відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента в 2019 році ) - ось і маєте таке "веселе" життя.
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26.04.2024 15:05
+4
Байден!

ЧОМУ ми, не в НАТО???
А судді МАЙДАНУ, ХТО??
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26.04.2024 15:03
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26.04.2024 14:06 Відповісти
У нас все чисто.(с)
Стісняюсь спрасіть-а кагда Колю будут награждать?
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26.04.2024 14:11 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/efVrcynCvw0
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26.04.2024 14:56 Відповісти
Байден!

ЧОМУ ми, не в НАТО???
А судді МАЙДАНУ, ХТО??
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26.04.2024 15:03 Відповісти
країна-не пуганих ідіотів
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26.04.2024 15:26 Відповісти
Дегенератів, терпіл , які отримають задоловоння від сечі своїх « 🤢слуг»
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27.04.2024 19:26 Відповісти
Як гарно бути "слугою" у "мудрого наріда73%" - і красти можно , і гроші на заставу в тебе є ( якщо десь проколовся ), і посада нікуди не ділась ... а може ще Військовий Вождь орденом нагородить!
За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість мерзенного Шоколадного Злодія , який був відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента в 2019 році ) - ось і маєте таке "веселе" життя.
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26.04.2024 15:05 Відповісти
Пане Мовчан у мене до Вас два питання - а чому Ви пишете 73% коли за Колю і компанію голосувало тільки трохи більше 40%? Ви рахувати не вмієте або Вас заклинило? І ще, навіщо Ви шановану людину, Петра Олексійовича Порошенко називаєте «мерзеним шоколадним зайцем»? Навіщо так ображати депутата? Він Вам що щось в карман наклал чи це особисте?
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26.04.2024 18:37 Відповісти
Навіть не знаю, хто гірший - ті 40%, хто проголосували за Зє, чи ті, яким на Україну просто насрати настільки, що навіть голосувати не ходять. Так ви праві, чому 73%, треба казати 80%.
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26.04.2024 21:22 Відповісти
Хіба ви не чули про такі поняття, як іронія, сарказм, стьоб?
А 73% - це відсоток голосунів за "зе" з тих, що прийшов на вибори. Він став таким самим мемом, як "мудрий наріт", "почекуни", "какаяразніца"...
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27.04.2024 21:47 Відповісти
Так монобільшість в ВР створена щоб затверджувати законі для створення законих нових олігархів.І вони стоють пам'ятниками,яких не посадять.Тем паче,що це вибір моїх співвітчизників.Нема чому дивуватися.
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26.04.2024 15:09 Відповісти
І для кого цей весь цирк ?
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26.04.2024 15:30 Відповісти
Для лохторату.
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26.04.2024 15:45 Відповісти
Що це було ???
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26.04.2024 16:20 Відповісти
Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу" I шо?
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26.04.2024 19:01 Відповісти
А ти віриш , міністру ЗЕМАФІІ , які крадуть, як писав придворний Саймон Шустер :» ВОРУЮТ , так , как буд-то завтра не НАСТУПИТ никогда»
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27.04.2024 19:30 Відповісти
Так це злодій, чи міністр? Хто знає?
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26.04.2024 20:58 Відповісти
2 в одному за тією ж ціною.
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27.04.2024 21:49 Відповісти
Непогано б було засолити цього Сольського в СІЗО, а потім замаринувати років так на десять! Щоб іншим неповадно було красти у народу. Втім, про що це я? У зеленій владі всі такі, пробу нема де ставити...
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26.04.2024 21:13 Відповісти
Як у зе-шобли все просто: якщо ти корумпований зелений міністр, то заплати частку грошей з раніше накраденого - і працюй собі далі спокійно...
...А сидіти будуть Червінський, Дудін, Малахов та інші патріоти України - щоби не подавали своїм патріотизмом шкідливих для зе-шобли прикладів.
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26.04.2024 23:35 Відповісти
Не шобли , МАФІЇ -ОМЕРТА
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27.04.2024 19:32 Відповісти
Жесть
Жесть
Жесть
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27.04.2024 04:17 Відповісти
Ак гарно--вкрав на 200 міліонів,а застава на 75. А головне ---ворюга повернувся "до своєї роботи",тобто продовжувати красти,бо в плні вкрасти набагато більше Такого маразму не було ні при одній владі.
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27.04.2024 08:40 Відповісти
Можна було б обміняти його на наших полонених, але ж "воно" і підстриженого нігтя наших бійців не коштує..
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27.04.2024 08:56 Відповісти
Україна - бандитська держава. Комущо не ясно?
Державні "вори в законі" з общака проплачують застави своїм подільникам - і все котиться далі, як ні вчому не бувало.
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27.04.2024 11:41 Відповісти
Сегодня Зеленский у нас украл СЧЁТНУЮ ПАЛАТУ, весь список украденого уже начал оглашать госдеп США
https://www.youtube.com/watch?v=8r3KTAsE8Ws
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27.04.2024 12:38 Відповісти
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27.04.2024 15:41 Відповісти
Ось чому потрібен ринок землі. Спробуй так тупо віджати землю у власника, якиї її купив.

Цікаво, а правоохоронні органи не хочуть перевірити звідки у "мецената" 75 лямів?
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28.04.2024 09:30 Відповісти
Торжество справедливості: Прикарпатець, який вкрав https://firtka.if.ua/blog/view/prikarpatets-iakii-krav-kavu-u-supermarketi-otrimav-ponad-piat-rokiv-viaznitsi каву у супермаркеті, отримав понад п'ять років в'язниці
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28.04.2024 09:47 Відповісти
за пару годин знайти приватних грошей 75 млн грн. і перерахувати їх у заставу - великий успіх чиновників у нашій країні! Тут, коли захочеш понад 5 тис. грн. на карту покласти, мозок у банку викрутять, 3 рази відмовлять, заморозять зарахування, а 75 лямів на приватному рахунку - норма для якогось міністра. Маячня!
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28.04.2024 10:11 Відповісти
За час президенства Блазня жоден корупціонер не постраждав.
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28.04.2024 10:59 Відповісти
когда Штаты и Европейские партнеры говорят о коррупции в Украине мы ЗЕ Дегенераты не понимаем, что они имеют в виду.....верещюк, она же подстилка козака-меРтвечука, она же подельница бениного Оманского нарика, баКланова, резникова и т.д по разминированию Чонгара.....
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28.04.2024 11:36 Відповісти
І ці крадії слуги урода ще щось про справедливість говорять.
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28.04.2024 15:05 Відповісти
сольський вернулся на свою должность . кириленко на должности нач. антимонопольного комитета . трухин нар. депутат . резникову похлопали за яйца по 17 в вр и фсе . куча лайна в должностях вца снята за воровство ---- ВОФА а почему в марахвоне об етом ни слова --- ПОЧЕМУ ВСЕ ВОРОВСТВО ОБНАРОДУЮТ ЖУРНАЛИСТЫ . а потом когда некуда деваться реагирует жопа ?????
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28.04.2024 17:41 Відповісти

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