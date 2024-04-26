Міністр Сольський вийшов на свободу і повернувся до виконання обов’язків (оновлено)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколу Сольського у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 млн грн. Кошти швидко внесли і він вийшов на свободу.

Про це заявив слідчий суддя ВАКС, передає Укрінформ.

"Клопотання – задовольнити. Застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити Сольському заставу у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 75 мільйонів 700 тисяч гривень. Строк дії ухвали у частині застосування запобіжного заходу – 60 днів до 24 червня 2024 року включно", – заявив суддя.

У разі внесення застави на міністра буде покладена низка обов’язків, йому потрібно буде здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Вже за кілька годин за міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського внесли 75,7 млн грн застави, після чого його звільнили з-під варти, повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства", – зазначається у повідомленні.

При цьому напередодні Сольський подав заяву про відставку із займаної посади, але її ще має затвердити Верховна Рада.

У чому звинувачують міністра Сольського?

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Схеми з землею: що відомо про кримінальну справу міністра агро політики Миколи Сольського?