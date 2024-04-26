Перевізникам за минулий рік компенсували лише 6% витрат на перевезення пільговиків

Торік із 60 млрд грн, необхідних для компенсації перевезення автотранспортом пільгових категорій громадян, перевізники отримали лише 3,6 млрд грн, або 6%.

Про це повідомив начальник управління внутрішніх автомобільних перевезень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Дяченко під час онлайн-зустрічі з перевізниками, передає Укрінформ.

"Мінсоцполітики підрахувало, що на компенсацію всіх пільгових перевезень у 2023 році потрібно близько 60 млрд грн. Це якщо взяти всіх пільговиків. За даними, які зібрало міністерство, з місцевих бюджетів компенсовано торік було 3,6 млрд грн. Тобто пільга забезпечена на 6%", – сказав Дяченко.

На думку представників профільного міністерства, яке відповідає за перевезення в Україні, ситуація настільки складна, що подекуди призводить до дегенеративних змін у транспортній мережі.

"Є населені пункти, грубо кажучи, з критичною масою пільговиків, і перевізники просто перестають туди їздити. Це найгірша ситуація", – зауважив Дяченко.

На його переконання, вирішити цю проблему можна на законодавчому рівні, ухваливши законопроєкт, який був зареєстрований ще у 2021 році (№5651 "Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг").

"У цьому законопроєкті пропонується замість безумовного права на безоплатний проїзд запровадити адресну компенсацію. От скільки грошей пільговику буде виділено, на стільки він і зможе поїхати. В принципі, ми потрошку переконуємо депутатів, що треба цей закон прийняти якнайшвидше, тому що по-іншому проблему не вирішити", – сказав Дяченко.

У свою чергу заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач додав, що внутрішні обласні перевезення й робота міського громадського транспорту в Україні, як і в багатьох кранах Європи, є дотаційними.

І в тих регіонах, де керівництво з розумінням ставиться до цієї ситуації, питання більш-менш врегульоване.

"Я знаю як мінімум два регіони в Україні, де обласна військова адміністрація виплачує за кожного пільговика гроші перевізнику. Так, це дотаційна історія. Якщо говорити про перевезення по області або про громадський транспорт. У тих регіонах, де є здоровий, ефективний підхід до пасажирських перевезень, це питання врегульоване й перевізники отримують кошти за кожного пільгового пасажира. Сьогодні ми разом з Міністерством соціальної політики намагаємося цей підхід штовхати і на міжобласні перевезення", – сказав Деркач.