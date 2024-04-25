Справу закрито: Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим колишнього нардепа Пацкана

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження стосовно колишнього народного депутата Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Про це Пацкан повідомив у Facebook.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення – мене визнано невинуватим, а політичну справу проти мене закрито. Закон переміг. Політикани програли", – написав Пацкан.

"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – процитував він рішення Апеляційної палати ВАКС.

Він зазначив, що рішення не дає змоги відмотати назад увесь процес зі звільненням його з посади голови Рахункової палати.

"Проте для мене репутація та чесне ім'я – не порожні слова", – наголосив Пацкан.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2023 року ВАКС визнав колишнього народного депутата Валерія Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

НАБУ повідомило про підозру Валерію Пацкану у цій справі у жовнті 2022 року. На той час Пацкан очолював Рахункову палату. Верховна Рада звільнила його з цієї посади у квітні 2023 року.

Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду.