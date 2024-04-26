Наслідки мобілізації в Росії: Путін вимагає від чиновників змусити росіян народжувати дітей

Усі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін у зверненні до учасників Щорічної всеросійської демографічної конференції, передає The Moscow Times.

"Важливо виховувати підростаюче покоління в дусі цінностей великої, багатодітної, дружної сім'ї", – сказав Путін.

Багатодітність, за словами російського президента, має стати однією з ключових умов "впевненого розвитку держави та морального благополуччя суспільства".

"Поліпшення демографічної ситуації, підтримка народжуваності та багатодітності – пріоритетне загальнонаціональне завдання", – наголосив Путін.

Він додав, що, крім чиновників, до цієї роботи мають бути підключені інститути громадянського суспільства, засоби масової інформації, а також "проєкти в різних сферах" – від охорони здоров'я та освіти до економіки та культури.

Перед початком четвертого президентського терміну в 2018 році Путін вимагав за шість років зупинити природне зменшення населення Росії, яке відновилося невдовзі після анексії Криму й на той час становило 300 тис. осіб.

І хоча на реалізацію цього завдання в рамках нацпроєкту "Демографія" з федерального бюджету РФ було витрачено 4 трлн руб., природне зменшення населення лише прискорилося: за 2018-2023 роки Росія втратила ще 3,4 млн осіб унаслідок перевищення смертності над народжуваністю.

За підсумками 2023 року, згідно з даними Росстату, в Росії з'явилися на світ 1,26 млн дітей, що стало мінімумом із 1999 року. Порівняно з 2014 роком народжуваність обвалилася більш ніж на третину.