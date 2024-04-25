Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після звинувачень НАБУ в організації схем із землею. ДОКУМЕНТ

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав у відставку із займаної посади.

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, оприлюднивши відповідну заяву міністра.

Він пообіцяв, що парламент розгляне її на одному з найближчих пленарних засідань.

У чому звинувачують міністра Сольського?

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для Сольського. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить арештувати міністра з альтернативою внесення застави у розмірі близько 200 млн грн.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Схеми з землею: що відомо про кримінальну справу міністра агро політики Миколи Сольського?