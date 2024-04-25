На ключовій автомобільній розв’язці з Троєщини обмежать рух на півтора місяці. КАРТА
Із 27 квітня до 10 червня на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка в Києві буде обмежений рух транспорту в обох напрямках.
Про це йдеться в повідомленні КК "Київавтодор".
Обмеження руху пов'язане з обслуговуванням деформаційних швів.
Для мінімізації незручностей рух транспорту обмежуватиметься в три етапи в обох напрямках:
- перший етап: із 27 квітня до 10 травня – ремонт деформаційних швів у смугах руху громадського транспорту;
- другий етап: з 11 травня до 25 травня – ремонт деформаційних швів у другій та третій смугах руху;
- третій етап: із 26 травня до 10 червня – ремонт деформаційних швів у четвертій смузі руху.
Також для комплексного підходу до експлуатації мосту через річку Десенка розпочинаються роботи із заміни деформаційного шва. У зв'язку з чим частково обмежуватимуть рух першою смугою в напрямку з правого на лівий берег.
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