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На ключовій автомобільній розв’язці з Троєщини обмежать рух на півтора місяці. КАРТА

ремонт,доріг

Із 27 квітня до 10 червня на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка в Києві буде обмежений рух транспорту в обох напрямках.

Про це йдеться в повідомленні КК "Київавтодор".

Обмеження руху пов'язане з обслуговуванням деформаційних швів.

Для мінімізації незручностей рух транспорту обмежуватиметься в три етапи в обох напрямках:

  • перший етап: із 27 квітня до 10 травня – ремонт деформаційних швів у смугах руху громадського транспорту;
  • другий етап: з 11 травня до 25 травня – ремонт деформаційних швів у другій та третій смугах руху;
  • третій етап: із 26 травня до 10 червня – ремонт деформаційних швів у четвертій смузі руху.

Також для комплексного підходу до експлуатації мосту через річку Десенка розпочинаються роботи із заміни деформаційного шва. У зв'язку з чим частково обмежуватимуть рух першою смугою в напрямку з правого на лівий берег.

карта

Автор: 

дороги (1565) Київ (4670) ремонт (1467)


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