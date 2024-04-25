Росіяни почали завдавати масованих ударів по залізничній інфраструктурі, – "Укрзалізниця" (оновлено)
У четвер, 25 квітня, російські окупанти завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури у різних регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зокрема, внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників, четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії.
Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників "Укрзалізниці".
На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв.
Раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Балаклії Ізюмського району. Внаслідок цього семеро людей зазнало поранень, вони перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків - Ізюм".
Згодом "Укрзалізниця" повідомила про скасування низки приміських потягів, які сполучали Ізюм Харківської області з іншими населеними пунктами. Маршрут ще частини потягів до Ізюма скоротили.
Як повідомлялося, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону підтвердив, що зранку 25 квітня російська армія атакувала місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Внаслідок обстрілу пошкоджено логістичне залізничне сполучення, адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно.
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Прикладів цього в Україні, упродовж 3 років, вдосталь!!!
Сівкович-медвечук-бай-мехеда-деркач, можуть пояснити!
Кількість вагонів із зерновими вантажами, які вивантажують щодоби в портах Великої Одеси, за останній тиждень скоротилася до 1 196 од. через часті обстріли припортової інфраструктури, https://t.me/logisticaUA/49331 повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов ."У квітні показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні 1000-1250 од. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси становить 1196 од. За тиждень показник знизився на 91 вагон", - сказав він. Окрім того, за той самий період знизилося з 8330 до 7289 скупчення вагонів із зерном у напрямку портів.
"Протягом тижня ворогом було нанесено декілька ракетних ударів по припортовій залізничній інфраструктурі порту "Чорноморськ". Наразі фахівці досліджують рівень руйнувань/пошкоджень залізничної інфраструктури. Тимчасово введена конвенційна заборона на відвантаження в напрямку порту "Чорноморськ", ведуться роботи по відновленню залізничної інфраструктури порту", - розповів Ткачов і додав, що 847 вагонів із вантажами, які прямували до "Чорноморська", наразі переадресовують до інших портів. Водночас черга вагонів із зерном у напрямку порту "Ізмаїл" за тиждень збільшилася на 230 од. - з 691 до 921 вагона. Середньодобовий показник вивантаження зріс на 4 од. до 94 вагонів. "Збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги (персонал портових операторів вимушений знаходитися в бомбосховищах) та погіршення погодних умов (опади, дощ). Основний чинник зменшення вивантаження вагонів в портах Великої Одеси- тимчасова зупинка вивантаження в порту "Чорноморськ", - констатував заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ.
https://interfax.com.ua/news/general/981604.html