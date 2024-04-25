Росіяни почали завдавати масованих ударів по залізничній інфраструктурі, – "Укрзалізниця" (оновлено)

У четвер, 25 квітня, російські окупанти завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників, четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії.

Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників "Укрзалізниці".

На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв.

Раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Балаклії Ізюмського району. Внаслідок цього семеро людей зазнало поранень, вони перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків - Ізюм".

Згодом "Укрзалізниця" повідомила про скасування низки приміських потягів, які сполучали Ізюм Харківської області з іншими населеними пунктами. Маршрут ще частини потягів до Ізюма скоротили.

Як повідомлялося, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону підтвердив, що зранку 25 квітня російська армія атакувала місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Внаслідок обстрілу пошкоджено логістичне залізничне сполучення, адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно.