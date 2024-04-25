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Новини
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Росіяни почали завдавати масованих ударів по залізничній інфраструктурі, – "Укрзалізниця" (оновлено)

вагон,уз

У четвер, 25 квітня, російські окупанти завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників, четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії.

Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників "Укрзалізниці".

На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв.

Раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Балаклії Ізюмського району. Внаслідок цього семеро людей зазнало поранень, вони перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків - Ізюм".

Згодом "Укрзалізниця" повідомила про скасування низки приміських потягів, які сполучали Ізюм Харківської області з іншими населеними пунктами. Маршрут ще частини потягів до Ізюма скоротили.

Як повідомлялося, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону підтвердив, що зранку 25 квітня російська армія атакувала місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Внаслідок обстрілу пошкоджено логістичне залізничне сполучення, адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно.

Автор: 

залізниця (821) ракети (351) росія (14116) Укрзалізниця (4745)


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Топ коментарі
+12
пытаются помешать доставке американской помощи
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25.04.2024 20:09
+6
А у кацапів нема залізниці,жд узлів ???
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25.04.2024 20:26
+5
Племя разрушителей, пожирателей, мучителей, снохачей
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25.04.2024 19:23
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Племя разрушителей, пожирателей, мучителей, снохачей
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25.04.2024 19:23 Відповісти
пытаются помешать доставке американской помощи
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25.04.2024 20:09 Відповісти
Та так,скоро по жд вузлах ЗУ.
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25.04.2024 20:56 Відповісти
А вы больше рассказывайте, кто и что даёт, когда приедет, маршруты ещё выложите...
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25.04.2024 22:20 Відповісти
А у кацапів нема залізниці,жд узлів ???
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25.04.2024 20:26 Відповісти
Салліван же чітко сказав, атакамс дамо, але стріляти по рашці не можна.
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25.04.2024 20:37 Відповісти
Це як домовитись...але у декого для такого не вистачає духу та компетентності...
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25.04.2024 21:49 Відповісти
Саліван взагалі нічого такого не казав, але вам збрехати на раз плюнути. Скільки вже можна цю брехню рпозповсюджувати? Навіщо ви це робите?
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26.04.2024 11:36 Відповісти
путін і сі все роблять тихо, а НАТО спершу багато бла-бла на весь світ, а потім вже якісь дії. На війні так не робиться.
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25.04.2024 20:28 Відповісти
Без місцевих ЖДУНІВ-навідників, такі речі не проходять!!
Прикладів цього в Україні, упродовж 3 років, вдосталь!!!
Сівкович-медвечук-бай-мехеда-деркач, можуть пояснити!
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25.04.2024 21:32 Відповісти
Ти думаєшь хтось перевіряв робітників УЗ, чі хоть переселенців , хто повинен займатися контрдиверсійною діяльністю
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26.04.2024 09:03 Відповісти
Враховуючи що тепер Україна має ракети з 300кілометровою дальністю ЗСУ мають завдати ударів у відповідь по кацабській залізниці... І кримському мосту...
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25.04.2024 21:46 Відповісти
Та чого руйнувати ту Укрзалізницю?! Вона й так ледь животіє !!! Сядаєш у потяг і не знаєш, що з локомативом чи вагоном станеться в дорозі, а чи взагалі воно доїде до місця призначення. Все старе і зношане на 95%. Брухт!!!
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25.04.2024 22:51 Відповісти
у нас чудова залізниця. Порівняно наприклад з польским гі*ном. Все по розкладу. у поляків жодного разу нічого не приїхало вчасно. А їх поїзди, то взагалі треш. Так що стуліть пельку
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26.04.2024 01:18 Відповісти
Знов кацапка вилізла, геть!
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26.04.2024 11:17 Відповісти
Обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси знизився через обстріли залізничної припортової інфраструктури - УЗ

Кількість вагонів із зерновими вантажами, які вивантажують щодоби в портах Великої Одеси, за останній тиждень скоротилася до 1 196 од. через часті обстріли припортової інфраструктури, https://t.me/logisticaUA/49331 повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов ."У квітні показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні 1000-1250 од. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси становить 1196 од. За тиждень показник знизився на 91 вагон", - сказав він. Окрім того, за той самий період знизилося з 8330 до 7289 скупчення вагонів із зерном у напрямку портів.
"Протягом тижня ворогом було нанесено декілька ракетних ударів по припортовій залізничній інфраструктурі порту "Чорноморськ". Наразі фахівці досліджують рівень руйнувань/пошкоджень залізничної інфраструктури. Тимчасово введена конвенційна заборона на відвантаження в напрямку порту "Чорноморськ", ведуться роботи по відновленню залізничної інфраструктури порту", - розповів Ткачов і додав, що 847 вагонів із вантажами, які прямували до "Чорноморська", наразі переадресовують до інших портів. Водночас черга вагонів із зерном у напрямку порту "Ізмаїл" за тиждень збільшилася на 230 од. - з 691 до 921 вагона. Середньодобовий показник вивантаження зріс на 4 од. до 94 вагонів. "Збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги (персонал портових операторів вимушений знаходитися в бомбосховищах) та погіршення погодних умов (опади, дощ). Основний чинник зменшення вивантаження вагонів в портах Великої Одеси- тимчасова зупинка вивантаження в порту "Чорноморськ", - констатував заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ.
https://interfax.com.ua/news/general/981604.html
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26.04.2024 02:41 Відповісти
А наші гуманістичні дов.ойоби, дивляться як ешелони завозять паливо ********** , і ні одного локомотива ні узлових трансформаторів не знищіли, а мостів скільки вже зоні доступу
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26.04.2024 08:59 Відповісти

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