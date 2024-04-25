Пропозиція США стосовно заморожених активів Росії набирає популярності у G7, – Reuters

Пропозиція США використати доходи від заморожених російських активів на близько $300 млрд для допомоги Україні замість повної їх конфіскації набирає популярності серед країн-членів G7.

Про це пише Reuters із посиланням на двох офіційних осіб країн G7, передає Укрінформ.

Як зазначається, використання відсотків від заморожених активів Росії, які становитимуть близько $5 млрд на рік, стає одним із основних варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7, що відбудеться в Італії у червні.

Однак члени G7 досі сперечаються про певні "стримувальні фактори", які можуть зменшити очікувані доходи до $2,5-3 млрд, сказав один із чиновників, згадавши 25-відсоткову ставку податку в Бельгії, "комісію за зручність", що застосовується депозитарієм Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Міністри фінансів G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення лідерам країн Групи на саміті в червні, повідомили виданню джерела.

"Ми відчуваємо нагальну потребу в досягненні міжнародного консенсусу. Всі визнають, що нам треба робити більше", – сказав співрозмовник.

Інший представник G7 підтримав цю думку, підкресливши необхідність забезпечення довгострокового фінансування для України.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що схвалення Конгресом близько $61 млрд допомоги Україні та окремий пакет на $50 млрд євро від ЄС підтримають Київ, однак він стикатиметься з дефіцитом фінансування у 2025 та 2026 роках.

Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, виправдані з погляду міжнародного права і мають залишатися на столі переговорів, але США прагнуть досягти консенсусу навколо ідеї, яка могла б допомогти Україні вже зараз, сказав співрозмовник. Пропозиція щодо процентних доходів може стати реальним підґрунтям для досягнення угоди в червні.

До G7 входять США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 млрд, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.