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Не вдалося налагодити доставку: Всі нові постачальники продуктів для ЗСУ зіткнулися з труднощами. ІНФОГРАФІКА

харчування

У всіх нових постачальників, яких обрав "Державний оператор тилу", виникли труднощі з відправленням продуктів для Збройних Сил України.

Про це пише LIGA.net.

У ДОТ зазначили, що є декілька причин, чому постачальники не виконали взяті на себе зобов'язання.

Однією із головних причин у ДОТ назвали проблему логістики – постачальникам не вдалося налагодити шляхи доставлення.

"Наприклад, вони відправляли продукти багатотонними фурами (як робили це зазвичай у роботі з рітейлом), що мали привезти продукти одразу в декілька військових частин. Відповідно, якщо в одній в/ч була затримка через перевірку вантажівки чи під час приймання, то в іншу частину постачання вже затримувалося", – розповіли в ДОТ.

Окрім того, постачальники зіткнулись зі складнощами у субконтрактуванні компаній за позиціями, які вони не виробляють самостійно.

ДОТ надав інформацію про те, як різні компанії виконують свої зобов'язання з постачання.

інфографіка

Автор: 

продукти (723) ЗСУ (362) Державний оператор тилу (77)


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Вони хочуть мобілізувати значно більше людей, а не в змозі налагодити постачання для тих, хто вже воює. Далі що, будуть просити волонтерів завезти продукти чи змусять солдат забезпечувати себе харчами самостійно?
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25.04.2024 20:22 Відповісти
Не сци, кашла всім вистачить. А в окопі один хрін ти харчуватимешся в основному шоколадками та мівіною з кип'яточком в лакшері варіанті )))
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26.04.2024 10:52 Відповісти

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