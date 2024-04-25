Косюк купує новий бізнес у Європі

Компанія "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, один із найбільших аграрних холдингів України, опосередковано купує низку компаній в Албанії.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає LIGA.net.

Як повідомляється, 25 квітня АМКУ надав дозвіл словенській Perutnina Ptuj D.O.O., яку контролює МХП, на придбання часток албанських компаній, що займаються виробництвом і переробленням курятини.

На території України словенська фірма не здійснює господарської діяльності.

"Завдяки цим транзакціям група МХП має намір організувати виробництво й реалізацію курячого м'яса в Албанії та Косово, використовуючи свій досвід і технології. Враховуючи, що дані дії не впливають на українські ринки, Комітет надав дозволи на усі сім заяв, що надійшли від компанії Perutnina Ptuj D.O.O.", – заявив голова АМКУ Павло Кириленко.

Миронівський хлібопродукт (МХП) – найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад 55% українського ринку виробництва курятини та 35% її споживання.

МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 59,7% акцій МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики в Словенії, Сербії, Хорватії й Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj).

Так, надано дозвіл компаніям Perutnina Ptuj D.O.O. (місто Птуй, Словенія) та Balfin – Balkan Finance Investment Group SH.P.K. (місто Тирана, Албанія) на створення в Албанії спільного підприємства Perutnina Ptuj Albania sh.p.k.

АМКУ також надав Perutnina Ptuj Albania на придбання часток у розмірі, що забезпечує можливість чинити вирішальний вплив, зокрема перевищення 50% голосів у вищому органі управління, компаній Driza Sh.p.k, Fresh Chicken Albania 2019 Sh.p.k, Industria Foragjere (VEAF) JSC і EURO ALB 2009 Sh.p.k.

Окрім того, їм надано дозвіл на придбання активів фірм Kompleksi Patos і Qendra Prinderore, що належать Гікмету Дриге.

Албанський регулятор ще 19 березня надав Perutnina Ptuj Albania відповідний дозвіл на концентрацію.