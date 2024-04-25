Тігіпко став власником вагонобудівного заводу в Австрії

Кіпрська компанія TAS Overseas Investments Limited Сергія Тігіпка стала мажоритарним власником австрійського вагонобудівного заводу TransAnt GmbH.

Про це свідчить виписка з офіційного торговельного реєстру Австрії, повідомляє Liga.net.

У результаті збільшення статутного капіталу австрійської компанії частка TAS Overseas Investments у TransAnt збільшилась із 40,03% до 61,38%. Водночас частки інших співвласників зменшились: Voestalpine Stahl GmbH – з 48,1% до 30,98%, Rail Cargo Austria AG – з 11,87% до 7,65%.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській T.A.S. Overseas Investments Limited сконцентрувати понад 50% у капіталі австрійського виробника вагонів TransAnt GmbH.

TransAnt GmbH – спільне підприємство австрійських ÖBB Rail Cargo Group, voestalpine Stahl GmbH та групи "ТАС" з виробництва інноваційних та економічно ефективних залізничних вантажних вагонів.

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На початку 2023 року група "ТАС" Тігіпка стала інвестором вагонобудівного спільного підприємства австрійських voestalpine та ÖBB Rail Cargo з часткою 40%, при цьому частка voestalpine Stahl у СП скоротилася з 80,2% до 48,1%, Rail Cargo Group – з 19,8% до 11,87%.

У жовтні того ж року в рамках інноваційного проекту з австрійськими партнерами "Дніпровагонмаш", що входить до групи ТАС, відвантажив перші полегшені модульні вантажні вагони (MultiBOX) для експлуатації на залізницях Євросоюзу.

Сам Тігіпко обіцяв, що створене СП із австрійськими партнерами, виробляючи 100 вагонів на місяць для "вузької" колії, стане третім виробником у Європі.

Інноваційний вагон компанії TransANT представляє платформу з регульованою при виробництві довжиною, що може використовуватися для транспортування контейнерів. На платформу встановлюються різні вантажні модулі (надбудови).

Групі "ТАС" Тігіпка вже належить "ТАС Дніпровагонмаш" – одне з провідних підприємств України з проєктування та виготовлення вантажних вагонів. Річна потужність виробництва – 9 тис. вагонів.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Дніпрометиз ТАС" Тігіпка придбати понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Нейл"– великого українського виробника цвяхів та різних засобів кріплення.