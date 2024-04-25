Порт "Чорноморськ" відновив експорт зерна після російських обстрілів

Морський торговельний порт "Чорноморськ" поступово відновлює відвантаження аграрної продукції після російської ракетної атаки, внаслідок якої постраждала портова інфраструктура.

Про це повідомили у брокерській компанії Spike Brokers, передає Інтерфакс-Україна.

Брокери зазначили, що у 2023 році у структурі експортних відвантажень водним транспортом частка порту "Чорноморськ" становила 36%, тоді як портів Дунаю – 32%, порту "Одеса" – 17%, порту "Південний" – 15%.

"За минулий тиждень ставки фрахту на перевезення кукурудзи "костерами" у напрямку східного узбережжя Італії знизилися на $3, у напрямку Іспанії та Ізраїлю – на $2. Фрахт на перевезення зерна "панамаксами" з глибоководних портів Одеси до Китаю та В'єтнаму знизився на $4", – зазначили у Spike Brokers.

Станом на 22 квітня ставки при транспортуванні з порту "Чорноморськ" до Італії (східне узбережжя) становили $29-30 за тонну (обсяг 30-35 тис. тонн), Іспанії (Середземномор'я) – $30-32 (30-35 тис. тонн), В'єтнаму – $52-54 (60-65 тис. тонн), Китаю – $54-56 (60-65 тис. тонн).

Водночас ринкові ставки транспортування вантажним транспортом із порту "Ізмаїл" до порту "Констанца" (Румунія) станом на зазначену дату становлять 18-22 євро (4,5-5 тис. тонн), до портів середземноморського узбережжя Іспанії – $35-37 (30-35 тис. тонн). Ставки транспортування з порту "Рені" до портів Ізраїлю коливаються в межах $33-35 (30-35 тис. тонн), повідомили у Spike Brokers.

Читайте також: Росія вдарила балістикою по портовій інфраструктурі Одещини, є руйнування (оновлено)

Як повідомлялося, 10 квітня російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". Це призвело до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra.

"Укрзалізниця" у день обстрілу ввела конвенцію на вантажоперевезення, яка мала діяти до 13 квітня, а потім двічі продовжувалася – спочатку до 17 квітня, потім до 22 квітня, після чого її було знято.

За інформацією джерел на зерновому ринку, зупинка роботи зернових терміналів може призвести до зменшення експорту українського зерна Чорноморським зерновим коридором у квітні до 5 млн тонн з прогнозованих 8 млн тонн.