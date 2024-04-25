БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3910 відвідувачів онлайн
Новини
978 9

Порт "Чорноморськ" відновив експорт зерна після російських обстрілів

чорноморськ

Морський торговельний порт "Чорноморськ" поступово відновлює відвантаження аграрної продукції після російської ракетної атаки, внаслідок якої постраждала портова інфраструктура.

Про це повідомили у брокерській компанії Spike Brokers, передає Інтерфакс-Україна.

Брокери зазначили, що у 2023 році у структурі експортних відвантажень водним транспортом частка порту "Чорноморськ" становила 36%, тоді як портів Дунаю – 32%, порту "Одеса" – 17%, порту "Південний" – 15%.

"За минулий тиждень ставки фрахту на перевезення кукурудзи "костерами" у напрямку східного узбережжя Італії знизилися на $3, у напрямку Іспанії та Ізраїлю – на $2. Фрахт на перевезення зерна "панамаксами" з глибоководних портів Одеси до Китаю та В'єтнаму знизився на $4", – зазначили у Spike Brokers.

Станом на 22 квітня ставки при транспортуванні з порту "Чорноморськ" до Італії (східне узбережжя) становили $29-30 за тонну (обсяг 30-35 тис. тонн), Іспанії (Середземномор'я) – $30-32 (30-35 тис. тонн), В'єтнаму – $52-54 (60-65 тис. тонн), Китаю – $54-56 (60-65 тис. тонн).

Водночас ринкові ставки транспортування вантажним транспортом із порту "Ізмаїл" до порту "Констанца" (Румунія) станом на зазначену дату становлять 18-22 євро (4,5-5 тис. тонн), до портів середземноморського узбережжя Іспанії – $35-37 (30-35 тис. тонн). Ставки транспортування з порту "Рені" до портів Ізраїлю коливаються в межах $33-35 (30-35 тис. тонн), повідомили у Spike Brokers.

Читайте також: Росія вдарила балістикою по портовій інфраструктурі Одещини, є руйнування (оновлено)

Як повідомлялося, 10 квітня російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". Це призвело до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra.

"Укрзалізниця" у день обстрілу ввела конвенцію на вантажоперевезення, яка мала діяти до 13 квітня, а потім двічі продовжувалася – спочатку до 17 квітня, потім до 22 квітня, після чого її було знято.

За інформацією джерел на зерновому ринку, зупинка роботи зернових терміналів може призвести до зменшення експорту українського зерна Чорноморським зерновим коридором у квітні до 5 млн тонн з прогнозованих 8 млн тонн.

Автор: 

зерно (1864) порт (1388) Укрзалізниця (4745) експорт (3811) Чорноморськ (16)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никогда не понимал, зачем такое озвучивать?
показати весь коментар
25.04.2024 19:10 Відповісти
А як це можна приховати? Просто цікаво.
показати весь коментар
25.04.2024 19:25 Відповісти
Ніколи не розуміла, що це за таємниця. Вони його у ночі по кишенях розвантажують?
показати весь коментар
25.04.2024 19:28 Відповісти
Знайомий каже що в зміні працюють такий "контенгент" , що мабуть самі дзвонять здають (.
Куди дивиться СБУ?
Так що новини про роботу порта тільки для Вас новина.
показати весь коментар
26.04.2024 21:24 Відповісти
Молодцы..навели...
показати весь коментар
25.04.2024 19:17 Відповісти
А до цього координатів порту кацапи не знали, звісно
показати весь коментар
25.04.2024 19:27 Відповісти
Знали конечно...они по нему били...теперь знают что нужно повторить,и так во всём..просто смотреть ******* и будут знать все цели...
показати весь коментар
26.04.2024 04:19 Відповісти
нажаль, точка вже пристріляна, тож, аби завадити руйнуванням та зупинці потоку, потрібні відповідні засоби...
показати весь коментар
25.04.2024 20:17 Відповісти
чекаємо прильотів... піартесь ще дов бні
показати весь коментар
25.04.2024 20:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 