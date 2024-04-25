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Новини Війна
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Польща оцінила свою військову допомогу Україні у 8,4 мільярда євро

сікорський,радослав

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за останні два роки Варшава надала Україні військову допомогу на суму, еквівалентну приблизно 8,4 млрд євро.

Про це Сікорський сказав під час програмної промови в польському парламенті, передає Європейська правда.

За словами Сікорського, загалом Варшава передала Києву 44 пакети озброєнь.

Він також повідомив, що Польща витратила 16 млрд євро на гуманітарну допомогу в самій Україні та на підтримку українських біженців у Польщі з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

За його словами, близько 950 тис. людей із України отримали в Польщі тимчасовий персональний ідентифікаційний номер, який полегшує комунікацію з органами влади та державною системою охорони здоров'я.

Втім, кількість українців, яких прийняла Польща, ймовірно, у багато разів більша, вважає Сікорський.

Сікорськй також закликав Захід рішуче підтримати Україну.

"Ми стоїмо перед простою альтернативою: можемо зіткнутися з переможеною російською армією на східному кордоні України або з переможною армією на східному кордоні Польщі", – зазначив Сікорський.

Автор: 

Польща (2420) допомога (1520)


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А що дав особисто, конкретно Сікорський?
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25.04.2024 18:41 Відповісти

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