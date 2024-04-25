Нацкомісія передумала скасовувати обмеження цін на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відмовилася скасовувати верхні цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані "прайс-кепи".

Про це свідчить порядок денний засідання регулятора, яке має відбутися 30 квітня, звертає увагу Liga.net.

Тепер замість скасування граничних цін на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку НКРЕКП планує їх підвищити у нічні години з 30 травня.

Зокрема, Нацкомісія планує підвищити "прайс-кепи" ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку наступним чином:

для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) ціна зросте із 3000 до 4000 гривень за МВт-год;

для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00 ) ціна залишиться на рівні 5600 грн/МВт-год;

для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) максимальне обмеження збережуть на рівні 6900 грн/МВт-год;

для годин максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) ціна залишиться на рівні 7500грн/МВт-год.

Мінімальна ціна на РДН та внутрішньодобовому ринку залишиться на рівні 10 грн за МВт/год.

Для балансуючого ринку максимальна гранична ціна залишиться 8250 грн/МВт·год з 7:00 до 23:00 та підвищиться з 4000 до 5000 грн/МВт·год в інші години, мінімальна – 0,01 грн за МВт-год.

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Як повідомлялося, 16 квітня НКРЕКП планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Відповідні зміни планували внести до постанови №2099 від 9 листопада 2023 року, коли регулятор востаннє переглядав "прайс-кепи".

Перед цим НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку 2023 року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.