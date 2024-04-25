Найбільший банк Грузії купує платіжний сервіс в Україні

Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс Fondy в Україні.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає LIGA.net.

Угода буде оформлена через придбання лондонською TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) української фінансової компанії "Елаєнс" та ірландської фірми Fondy Payments Ltd.

Комітет також схвалив узгоджені дії з боку TBC Bank Group і фізичної особи-громадянки України у вигляді виконання положень про обмежувальні умови, що містяться в укладеній ними акціонерній угоді, строком на п'ять років.

Fondy – один з найбільших операторів на ринку платежів e-commerce. Він обслуговує близько 20 тис. торговців, які працюють в інтернеті. Власницею торгової марки Fondy та кінцевою бенефіціаркою "Елаєнс" є Валерія Вагоровська.

TBC (Tbilisi Business Centre) – найбільший банк Грузії. Його сукупні активи менші, ніж у лідера українського ринку "Приватбанку", але більші, ніж в "Ощадбанку" (другого в Україні).

Понад 75% акцій банку TBC торгуються на Лондонській біржі, де група входить до преміального індексу FTSE 250.