"Відстежують варіанти": Угорський OTP Bank не поспішає йти з Росії

Угорський OTP Bank (материнська структура російського "ОТП Банку" та українського "ОТП Банку") не отримував вимог від Європейського центрального банку скоротити бізнес у Росії.

Про це це представник угорського банку повідомив російському агентству РБК.

На запитання, чи отримував OTP Bank таке повідомлення від ЄЦБ або ж чи очікує він на таку вимогу, представник OTP Bank відповів: "Ні".

Водночас він не надав конкретної відповіді на запитання, чи планує банк іти з Росії.

"Ми постійно відстежуємо всі стратегічні варіанти, приділяючи особливу увагу дотриманню всіх місцевих та міжнародних правил", – сказав представник угорського банку.

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Як повідомлялося, у квітні ЄЦБ посилив тиск на європейські банки, які досі не пішли з російського ринку.

Зокрема, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) повідомив, що очікує вимоги від ЄЦБ прискорити скорочення бізнесу в Росії. Аналогічна вимога має надійти італійській групі UniCredit, повідомляло агентство Reuters.

Нині у Росії продовжують працювати три "дочки" європейських банків – "Райффайзенбанк", "ЮніКредит Банк" та "ОТП Банк". Всі вони у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляли, що розглядають можливість піти з Росії, проте досі цього не зробили.

Згідно зі звітністю OTP Bank, його російський підрозділ у 2023 році отримав 240 млн євро чистого прибутку, що у 2,2 рази більше, ніж у 2022 році. Однак фінансові результати "ОТП Банку" у кілька разів нижчі, ніж показники "дочок" RBI та UniCredit. Так, чистий прибуток "Райффайзенбанку" в 2023 році склав 1,34 млрд євро, що становить 56% у загальному прибутку групи. Російський "ЮніКредит Банк" заробив 665 млн євро чистого прибутку, результат усієї групи склав 9,5 млрд євро.