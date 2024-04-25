74% заявок на компенсацію за зруйноване житло відхиляють, – Мінвідновлення

Лише 26% поданих власниками повідомлень про зруйноване або пошкоджене внаслідок агресії Росії житло проходять верифікацію, інформація про них є в Держреєстрі майнових прав.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська під час круглого столу, передає Інтерфакс-Україна.

"Лише 26% інформаційних повідомлень людей, майно яких отримало пошкодження або було знищено, підтверджено записом про право власності у Державному реєстрі майнових прав. Величезна кількість людей, які подають документи на отримання компенсацій, не можуть отримати доступ до ресурсів, що підтверджують їхнє право власності", – розповіла Козловська.

За її словами, основна маса відмов комісій на місцях – на підставі того, що у людей не оформлені правовстановлювальні документи.

Вона наголосила як на важливості спільного з Міністерством юстиції проєкту, що стимулює населення вносити дані про свою власність до Держреєстру, так і на діджиталізації інформації БТІ, що ускладнюється недоступністю або фізичним знищенням низки архівів внаслідок війни.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості – максимум 350 тис. грн для квартири та 500 тис. грн – для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почали отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Алгоритм наступний:

подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

дочекатися, доки житло обстежить комісія – це відбудеться протягом 30 днів. Вона й винесе рішення про надання компенсації;

отримати в застосунку "Дія" житловий сертифікат;

вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в "Ді"ї. Протягом п'яти робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;

припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10 772 заяв і 7 141 заява вже відпрацьована.