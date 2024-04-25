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Новини
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74% заявок на компенсацію за зруйноване житло відхиляють, – Мінвідновлення

житло,відновлення

Лише 26% поданих власниками повідомлень про зруйноване або пошкоджене внаслідок агресії Росії житло проходять верифікацію, інформація про них є в Держреєстрі майнових прав.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська під час круглого столу, передає Інтерфакс-Україна.

"Лише 26% інформаційних повідомлень людей, майно яких отримало пошкодження або було знищено, підтверджено записом про право власності у Державному реєстрі майнових прав. Величезна кількість людей, які подають документи на отримання компенсацій, не можуть отримати доступ до ресурсів, що підтверджують їхнє право власності", – розповіла Козловська.

За її словами, основна маса відмов комісій на місцях – на підставі того, що у людей не оформлені правовстановлювальні документи.

Вона наголосила як на важливості спільного з Міністерством юстиції проєкту, що стимулює населення вносити дані про свою власність до Держреєстру, так і на діджиталізації інформації БТІ, що ускладнюється недоступністю або фізичним знищенням низки архівів внаслідок війни.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". 

З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості – максимум 350 тис. грн для квартири та 500 тис. грн – для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почали отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Алгоритм наступний:

  • подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;
  • подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;
  • дочекатися, доки житло обстежить комісія – це відбудеться протягом 30 днів. Вона й винесе рішення про надання компенсації;
  • отримати в застосунку "Дія" житловий сертифікат;
  • вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в "Ді"ї. Протягом п'яти робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;
  • припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10 772 заяв і 7 141 заява вже відпрацьована.

Автор: 

житло (569) компенсації (326)


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Топ коментарі
+11
Ви головне повертайтесь із-за кордону в Україну. Живіть в полі, чи лісі, але у вас обов'язок перед країною - ви повинні прийти в ТЦК.
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25.04.2024 18:01
+5
Так і є.Житло знищили зі всіма документами,грошима ітп,БТІ архів теж кудись пропав,але ви повинні піти здохнути за країну(вибух мозку через логічне протиріччя).Неможливість доказати через свідків,чи витяг з оплачених квитанцій,бо такий інструментарій не прописаний,тож його не існує.Хоча з такою зевладою є логіка : ти залишився голозадим,тож йди здохни,щоб тобою не прийшлось піклуватись якимись виплатами по безробіттю,переселнцю ітд.
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25.04.2024 18:11
+5
ось такий "Кінець епохи бідності" настав, ЗЄмалята

при Пороху і будинки були цілі, і жилось багатше....

ду-май-тє !
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25.04.2024 18:41
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Ви головне повертайтесь із-за кордону в Україну. Живіть в полі, чи лісі, але у вас обов'язок перед країною - ви повинні прийти в ТЦК.
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25.04.2024 18:01 Відповісти
Так і є.Житло знищили зі всіма документами,грошима ітп,БТІ архів теж кудись пропав,але ви повинні піти здохнути за країну(вибух мозку через логічне протиріччя).Неможливість доказати через свідків,чи витяг з оплачених квитанцій,бо такий інструментарій не прописаний,тож його не існує.Хоча з такою зевладою є логіка : ти залишився голозадим,тож йди здохни,щоб тобою не прийшлось піклуватись якимись виплатами по безробіттю,переселнцю ітд.
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25.04.2024 18:11 Відповісти
Не іронізуй. Вони взагалі перебувають за кордоном в статусі тимчасового захисту лише тому, що хтось за вас вмирає на фронті. Без цього вас би хєр в яку країну пустили б і, тим більше, платили соціал і дали право працювати
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25.04.2024 18:29 Відповісти
ось такий "Кінець епохи бідності" настав, ЗЄмалята

при Пороху і будинки були цілі, і жилось багатше....

ду-май-тє !
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25.04.2024 18:41 Відповісти
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25.04.2024 18:05 Відповісти
Вони справно брали податок, а як житло зруйноване, то починається: а у вас змінилася вулиця, а в наших даних стара назва, у вас населений пункт після реформ перейшов до іншої громади, є повно інших категорій і т.п. В результаті посилають з одного кабінету в інший, а по-факту, куди подалі. Роби що хочеш, викручуйся, як можеш - головне, щоб оновив дані в ТЦК, аби відправили здохнути чи стати не лише безхатьком, а й калікою за країну, якій на тебе тупо начхати.
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25.04.2024 18:42 Відповісти
З реєстром каламутна справа. Квартиру і гараж купували в один день у 2005 році, квартира в реєстрі є, а гаража немає. Потім виявилося, що під квартиру брали кредит у 2007 році і її внесли в реєстр. У 2023 році з'ясувалося, що гараж за існуючую адресою за їхніми правилами чомусь не можна внести в реєстр. Так що будьте пильні, якщо ви живете у своєму житлі бльше 20 років і не проводили з ним ніяких маніпуляцій то його не має у реєстрі і за чинними правилами власникам нічого не світить.
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25.04.2024 18:46 Відповісти
99 процентів відхиляють ! Тільки хабарника відновлять !
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25.04.2024 19:01 Відповісти
Как говорится, каких вам реформ при Порошенко не хватало?
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25.04.2024 19:14 Відповісти
Бо грошей на дороги не вистачить. А це святе!
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25.04.2024 20:21 Відповісти

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