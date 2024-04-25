"Приватбанк" отримав 14 мільярдів гривень прибутку за квартал

Державний "Приватбанк" за підсумками роботи у першому кварталі 2024 року отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На зниження прибутку вплинуло підвищення ставки оподаткування для банків, а також зміни макроекономічних умов як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, пояснили у пресслужбі банку.

Згідно із повідомленням, прибуток "Приватбанку" у першому кварталі до оподаткування становив 18,7 млрд грн, податок на прибуток – 4,8 млрд грн.

"Позитивний вплив на результати 1 кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля. При цьому реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП (в іноземній валюті) в облігації з більш тривалим терміном потребувало додаткових резервів під ці цінні папери", – зазначається у повідомленні.

Крім того, девальвація гривні протягом першого кварталу 2024 року обумовила негативну переоцінку валютної позиції банку, яка була перекрита позитивним результатом переоцінки індексованих ОВДП. Загалом переоцінки вплинули на результат в сумі 1,4 млрд грн.

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Як повідомлялося, за результатами 2023 року державний "Приватбанк" отримав чистий прибуток у розмірі 37,8 млрд грн, що на 7,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.