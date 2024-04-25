Рада підтримала створення реєстру постраждалих через агресію Росії

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Законодавча ініціатива №10256 була підтримана 295 голосами.

Проєктом акта пропонується визначити правові та організаційні засади створення та функціонування Державного реєстру осіб, постраждалих унаслідок збройної агресії РФ проти України.

У Реєстрі здійснюватиметься облік громадян, життю та здоров'ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ, інформаційні обміни між державними інформаційними системами про фіксацію шкоди життю та здоров'ю громадян унаслідок агресії Росії.

Крім того, в ньому буде проводитись облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов'язаних із наданням допомоги та підтримки постраждалим громадянам.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почав приймати перші заявки 2 квітня 2024 року.