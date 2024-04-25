Експорт бензину з Росії морем впав до мінімуму за останніх пів року

Тижневий морський експорт автомобільних бензинів із російських портів упав до піврічного мінімуму. Минулого тижня, який закінчився 21 квітня, обсяги відправлень палива становили лише 54 тис. тонн.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Як зазначається, зменшення відвантажень зумовлено впровадженою російським урядом забороною на експорт бензинів, яка почала діяти з 1 березня цього року.

Виробництво високооктанового палива в Росії скорочується четвертий місяць поспіль, що зумовлено ремонтними роботами на НПЗ через технічні проблеми або внаслідок атак БпЛА.

У березні обсяги виробництва бензинів становили 3,51 млн тонн, це на 0,5 млн тонн менше порівняно з груднем минулого року. За оцінками Консалтингової групи "А-95", за підсумками квітня випуск бензину буде в межах 3,4-3,5 млн тонн.

У квітні морським шляхом відвантажувався переважно бензин білоруського виробництва. Зазвичай обсяги Мозирського НПЗ і "Нафтану" перевалюються через термінали в Усть-Лузі й Санкт-Петербурзі. Втім, потік білоруського палива також зменшується через зростання споживання на внутрішньому ринку й проведення ремонтних робіт на Мозирському НПЗ.

Головним ринком збуту російського й білоруського бензину є країни Африки. Найбільші обсяги цього року відвантажувалися в Нігерію й Лівію. Скорочення постачань російського палива внаслідок заборони експорту в першу чергу відчули африканські країни, що призвело до зростання попиту на бензин, який виробляється в країнах ЄС. Серед інших напрямків постачань палива з російських портів варто виділити Бразилію й ОАЕ.

Наступні кілька місяців обсяги відвантажень бензину з російських портів будуть зберігатися на низькому рівні, оскільки заборона на експорт триватиме до 1 вересня.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

Як повідомлялося, остання атака українських дронів на російські НПЗ відбулася 2 квітня. Удари по російській нафтопереробці критикували у США. Міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.