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Новини
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Мігранти не врятують Росію: Путін спрогнозував дефіцит робітників на роки, хоче замінити їх роботами

путін

Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час виступу на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП), передає місцеве агентство РБК.

"За оцінками експертів, найближчими роками Росія відчуватиме об'єктивний дефіцит кадрів та кваліфікації. І його, безперечно, не можна покрити механічно за рахунок трудової міграції, ввезення низькокваліфікованої робочої сили з-за кордону", – констатував Путін.

За його словами, такий підхід проблему не вирішить, тому "потрібні інші підходи".

За словами Путіна, у багатьох галузях економіки, зокрема соціальної та промислової, буде потрібна модернізація та розширене використання обчислювальних даних і роботів.

"Вже було поставлене завдання, що до 2030 року Росія повинна увійти до переліку 25 провідних країн світу за кількістю промислових роботів. Ну, начебто це не таке вже амбітне завдання, але воно реально здійсненне, досяжна ця мета. Будемо рухатися поступово, зможемо зробити більше – чудово", – сказав він.

Путін зауважив, що під час відвідування різних підприємств та заводів бачить прогрес у цьому напрямку.

"Впровадження (промислових роботів, – ред.) йде навіть, знаєте, у непристосованих приміщеннях, на диво. Молоді люди впроваджують такі речі, самі розробляють", – додав Путін.

Як повідомлялося, раніше російський центробанк констатував, що забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу ЦБ РФ називає збільшення російської армії, нарощування виробництва у російському ВПК, демографічні проблеми та еміграцію росіян за кордон.

Автор: 

безробіття (342) путін (1047) робота (864) робот (56)


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Топ коментарі
+7
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25.04.2024 19:57
+5
Ну полмиллиона работников он уже убил, процесс идёт
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25.04.2024 18:39
+5
Роботи для *****, - "Упал! Отжался!" )))

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25.04.2024 19:21
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НУ МУЛЬТИКИ ВОНИ ЗНІМАТИ ВМІЮТЬ)))
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25.04.2024 18:16 Відповісти
слюшай, я так смеялься, что весь обхохоталься

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25.04.2024 19:44 Відповісти
Вертер і Фьодор напряглися…
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25.04.2024 20:34 Відповісти
Ой дурак!
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25.04.2024 18:34 Відповісти
Ну полмиллиона работников он уже убил, процесс идёт
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25.04.2024 18:39 Відповісти
Росіб вже нічого не врятує - ні мігранти, ні смерть Пині. Та й до 2030 року це штучне утворення підараша не дотягне.
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25.04.2024 19:05 Відповісти
Роботи для *****, - "Упал! Отжался!" )))

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25.04.2024 19:21 Відповісти
роботи заполнят производства раззєї

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25.04.2024 19:49 Відповісти
Робот Хвёдор решит все неполадки
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25.04.2024 19:21 Відповісти
с палкой в жопе
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25.04.2024 19:43 Відповісти
Дмітрій Алкогольєвіч прівєтствуєт біндєравца робота Бендера.

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25.04.2024 19:38 Відповісти
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25.04.2024 19:57 Відповісти
Гарний знак, дах зовсім поїхав.
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25.04.2024 19:59 Відповісти
Пів ляма ваньой заковбасив своєю безглуздою війною, а жамшуди тільки вулиці підмітати здатні.
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25.04.2024 20:30 Відповісти
Робот Фьодор: "Где, плять, кнопка включенія станка ?"
Робот Вася: "Гдє-гдє - в піsдє !.. "
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25.04.2024 22:14 Відповісти

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