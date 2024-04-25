Мігранти не врятують Росію: Путін спрогнозував дефіцит робітників на роки, хоче замінити їх роботами

Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час виступу на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП), передає місцеве агентство РБК.

"За оцінками експертів, найближчими роками Росія відчуватиме об'єктивний дефіцит кадрів та кваліфікації. І його, безперечно, не можна покрити механічно за рахунок трудової міграції, ввезення низькокваліфікованої робочої сили з-за кордону", – констатував Путін.

За його словами, такий підхід проблему не вирішить, тому "потрібні інші підходи".

За словами Путіна, у багатьох галузях економіки, зокрема соціальної та промислової, буде потрібна модернізація та розширене використання обчислювальних даних і роботів.

"Вже було поставлене завдання, що до 2030 року Росія повинна увійти до переліку 25 провідних країн світу за кількістю промислових роботів. Ну, начебто це не таке вже амбітне завдання, але воно реально здійсненне, досяжна ця мета. Будемо рухатися поступово, зможемо зробити більше – чудово", – сказав він.

Путін зауважив, що під час відвідування різних підприємств та заводів бачить прогрес у цьому напрямку.

"Впровадження (промислових роботів, – ред.) йде навіть, знаєте, у непристосованих приміщеннях, на диво. Молоді люди впроваджують такі речі, самі розробляють", – додав Путін.

Як повідомлялося, раніше російський центробанк констатував, що забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу ЦБ РФ називає збільшення російської армії, нарощування виробництва у російському ВПК, демографічні проблеми та еміграцію росіян за кордон.