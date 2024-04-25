Українцям дозволять залишатися у Німеччині навіть з недійсним паспортом

Надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта.

Про це представник уряду Берліну, що має статус однієї з 16 федеральних земель ФРН, заявив у відповіді на запит Deutsche Welle.

Видання зауважує, що всі питання, що стосуються перебування іноземців у Німеччині, належать до компетенції саме земельної влади.

Представник уряду Берліну наголосив, що право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості залишаються чинними, незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.

Водночас посадовець уточнив, що такий документ видаватимуть у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи, особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", – додав представник уряду Берліна.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.

Згодом своєю постановою Кабінет міністрів заборонив видачу паспортів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.