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Новини
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Збитки держбюджету України від нелегального ринку тютюну оцінили у 23 мільярди гривень

тютюн,конрафакт

Від нелегальної тютюнової торгівлі бюджет України щорічно втрачає близько 23 млрд грн.

Такими розрахунками поділилися журналіст-розслідувач і ведучий телемарафону Євген Плінський під час пресконференції, передає УНІАН.

Плінський зазначив, що всі основні дослідження, які проводили різні центри, зокрема Kantar-Україна, "Економічна експертна платформа", а також дослідження на замовлення антитютюнових організацій, – вказують на близькі цифри втрат через нелегальний тютюновий ринок.

Плінський згадав, що два дослідження – Kantar-Україна та "Економічна експертна платформа" – засвідчили, що близько 23-25% українського тютюнового ринку перебуває в тіні.

Водночас дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення антитютюнової громадської організації "Життя" показало дещо нижчий рівень нелегального ринку – близько 13%.

На думку Плінського, це може пояснюватися різницею в методології проведених досліджень.

"Тут треба дивитися технічно – на різницю в методології, за якою проводилися дослідження. Крім досліджень Kantar-Україна та КМІС, є ще дослідження "Економічної експертної платформи", за яким показник нелегальної торгівлі тютюновими виробами становить близько 23%. Тому ми можемо взяти середній показник і погодитися, що рівень нелегального ринку тютюну в Україні становить 20-23%. І такий показник буде об'єктивним і реальним", – сказав Плінський.

Він додав, що в усіх дослідженнях збігалися оцінки щодо втрат бюджету – близько 23 млрд грн.

"Цю цифру оголошували в тому числі на фінансовому комітеті парламенту, і його очільники народні депутати Данило Гетманцев і Ярослав Железняк про це говорили. Тобто обсяги нелегального ринку справді суттєво зросли – з близько 5% у 2019 році до 20-23% зараз", – пояснив тенденцію Плінський.

Нелегальний ринок тютюну в Україні

Як зазначалося, згідно зі звітом аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступившись лише Франції.

Згідно з останнім дослідженням Kantar, рівень нелегального ринку сигарет в Україні 2023 року сягнув 25,7% (станом на жовтень). Ще в червні 2023 року цей показник становив 19,5%. Такий відсоток "тіні" є абсолютним рекордом за всю історію дослідження Kantar нелегальної торгівлі сигаретами в Україні, починаючи з 2011 року.

Автор: 

тютюн (331) торгівля (851) збитки (1123) Новини компаній (3319)


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Топ коментарі
+4
ОПА))) так на кожної зупинці в Києві продають цигарки, але карткою неможливо розрахуватися, кажуть давай налічку. А тепер питання? Поліція не вкурсі, чи поліція не на місці? Саме мусора кришують цей бизнес, гаранту конституції не на часі таке питання...він працює президентом в офісі Татарова і Дермака...
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25.04.2024 17:45
+3
Є ідея як з цим боротися- потрібно ще підняти акциз. Можна заодно й на ЛГВ та паливо теж підняти, ну так, про всяк випадок.
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25.04.2024 17:27
+3
Пан Гетьманцев хотів високих акцизів...?!
Ото тепер і має...в бюджеті збитки,легальні виробники маютьзниження попиту а хтось на контрабандних цигарках заробляє гігантські кошти...про які влада "нічого не знає"...😁
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25.04.2024 18:02
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Є ідея як з цим боротися- потрібно ще підняти акциз. Можна заодно й на ЛГВ та паливо теж підняти, ну так, про всяк випадок.
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25.04.2024 17:27 Відповісти
Ці свині не нажеруться навіть якщо пачка сигарет коштуватиме 1000 грн.
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25.04.2024 17:40 Відповісти
і що дивно, ніхто не може знайти цих падлюк контрафактників.
вже всю малу арнаутську обійшли. нема!
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25.04.2024 17:40 Відповісти
А БЕБ та СБУ ну нічого не бачать та не знають...300 тис поліцейських в країні- а контрабанда процвітає...то хто ж винуватий...?!
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25.04.2024 18:04 Відповісти
ОПА))) так на кожної зупинці в Києві продають цигарки, але карткою неможливо розрахуватися, кажуть давай налічку. А тепер питання? Поліція не вкурсі, чи поліція не на місці? Саме мусора кришують цей бизнес, гаранту конституції не на часі таке питання...він працює президентом в офісі Татарова і Дермака...
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25.04.2024 17:45 Відповісти
Пан Гетьманцев хотів високих акцизів...?!
Ото тепер і має...в бюджеті збитки,легальні виробники маютьзниження попиту а хтось на контрабандних цигарках заробляє гігантські кошти...про які влада "нічого не знає"...😁
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25.04.2024 18:02 Відповісти
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25.04.2024 18:13 Відповісти
Дивно взагалі читати такі розрахунки. От як би отримати акциз від тієї ціни, що нам захотілося поставити. Спочатку треба було би замислитися, а чи будуть купувати по цій ціні? Знаю багатьох, котрі купують чи навіть самі саджають табак, гільзи, машинку для набивання, та роблять собі цигарки самі. Точно так же з алкоголем - майструють чи придбали собі аппарат та виготовляють собі самогон.
Оця дурня з підняттям акцизів - як у Європі - звивин у мозку явно не має зрозуміти що спочатку - куриця чи яйце. Спочатку доходи у основної частини населення повинні вирости до європейського рівня, а потім вже акцизи.
Звісно ж при такому ідіотизмі виникає і тіньове виробництво, що цигарок, що алкоголю. Таке враження що ніколи не вивчали чим обернувся "сухий закон" у США.
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25.04.2024 19:02 Відповісти
повышая акциз надеются победить контрабанду?Контрабанду с которой пытаются бороться тысячи лет? Ну ну.....
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25.04.2024 19:02 Відповісти
Треба тих, хто покриває тютюнову мафію, так накурити, щоб із задниці дим йшов...
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25.04.2024 19:17 Відповісти
вже і бронь силовикам, і оточенню влади, і всім хто підлизує, башляє та допомагає красти,
ну всім крім людей!!!1
і крім бабки з петрушкою чи цибулею або мужика у якого нема бризговика,
ніхто не знайдений, ніхто не покараний, бо:
я можу та буду керувати країною
але я не можу знайти тих хто вкрав 100 ярдів в МО
23 ярда на цигарках
хузнаскільки на митниці
і ціле море грошей на життєдіяльності та обслуговуванні міст та громад.
от такий він чемпіон...
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25.04.2024 20:12 Відповісти
Мені цікаво, шо ці гниди, не куплені за захмарними цінами цигарки рахують збитками Ви ж казали, підняттям акцизів боретесь з курцями. От рахуйте, що половина курців кинули палити
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25.04.2024 20:28 Відповісти

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