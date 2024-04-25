Збитки держбюджету України від нелегального ринку тютюну оцінили у 23 мільярди гривень

Від нелегальної тютюнової торгівлі бюджет України щорічно втрачає близько 23 млрд грн.

Такими розрахунками поділилися журналіст-розслідувач і ведучий телемарафону Євген Плінський під час пресконференції, передає УНІАН.

Плінський зазначив, що всі основні дослідження, які проводили різні центри, зокрема Kantar-Україна, "Економічна експертна платформа", а також дослідження на замовлення антитютюнових організацій, – вказують на близькі цифри втрат через нелегальний тютюновий ринок.

Плінський згадав, що два дослідження – Kantar-Україна та "Економічна експертна платформа" – засвідчили, що близько 23-25% українського тютюнового ринку перебуває в тіні.

Водночас дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення антитютюнової громадської організації "Життя" показало дещо нижчий рівень нелегального ринку – близько 13%.

На думку Плінського, це може пояснюватися різницею в методології проведених досліджень.

"Тут треба дивитися технічно – на різницю в методології, за якою проводилися дослідження. Крім досліджень Kantar-Україна та КМІС, є ще дослідження "Економічної експертної платформи", за яким показник нелегальної торгівлі тютюновими виробами становить близько 23%. Тому ми можемо взяти середній показник і погодитися, що рівень нелегального ринку тютюну в Україні становить 20-23%. І такий показник буде об'єктивним і реальним", – сказав Плінський.

Він додав, що в усіх дослідженнях збігалися оцінки щодо втрат бюджету – близько 23 млрд грн.

"Цю цифру оголошували в тому числі на фінансовому комітеті парламенту, і його очільники народні депутати Данило Гетманцев і Ярослав Железняк про це говорили. Тобто обсяги нелегального ринку справді суттєво зросли – з близько 5% у 2019 році до 20-23% зараз", – пояснив тенденцію Плінський.

Нелегальний ринок тютюну в Україні

Як зазначалося, згідно зі звітом аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступившись лише Франції.

Згідно з останнім дослідженням Kantar, рівень нелегального ринку сигарет в Україні 2023 року сягнув 25,7% (станом на жовтень). Ще в червні 2023 року цей показник становив 19,5%. Такий відсоток "тіні" є абсолютним рекордом за всю історію дослідження Kantar нелегальної торгівлі сигаретами в Україні, починаючи з 2011 року.