Збитки держбюджету України від нелегального ринку тютюну оцінили у 23 мільярди гривень
Від нелегальної тютюнової торгівлі бюджет України щорічно втрачає близько 23 млрд грн.
Такими розрахунками поділилися журналіст-розслідувач і ведучий телемарафону Євген Плінський під час пресконференції, передає УНІАН.
Плінський зазначив, що всі основні дослідження, які проводили різні центри, зокрема Kantar-Україна, "Економічна експертна платформа", а також дослідження на замовлення антитютюнових організацій, – вказують на близькі цифри втрат через нелегальний тютюновий ринок.
Плінський згадав, що два дослідження – Kantar-Україна та "Економічна експертна платформа" – засвідчили, що близько 23-25% українського тютюнового ринку перебуває в тіні.
Водночас дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення антитютюнової громадської організації "Життя" показало дещо нижчий рівень нелегального ринку – близько 13%.
На думку Плінського, це може пояснюватися різницею в методології проведених досліджень.
"Тут треба дивитися технічно – на різницю в методології, за якою проводилися дослідження. Крім досліджень Kantar-Україна та КМІС, є ще дослідження "Економічної експертної платформи", за яким показник нелегальної торгівлі тютюновими виробами становить близько 23%. Тому ми можемо взяти середній показник і погодитися, що рівень нелегального ринку тютюну в Україні становить 20-23%. І такий показник буде об'єктивним і реальним", – сказав Плінський.
Він додав, що в усіх дослідженнях збігалися оцінки щодо втрат бюджету – близько 23 млрд грн.
"Цю цифру оголошували в тому числі на фінансовому комітеті парламенту, і його очільники народні депутати Данило Гетманцев і Ярослав Железняк про це говорили. Тобто обсяги нелегального ринку справді суттєво зросли – з близько 5% у 2019 році до 20-23% зараз", – пояснив тенденцію Плінський.
Нелегальний ринок тютюну в Україні
Як зазначалося, згідно зі звітом аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступившись лише Франції.
Згідно з останнім дослідженням Kantar, рівень нелегального ринку сигарет в Україні 2023 року сягнув 25,7% (станом на жовтень). Ще в червні 2023 року цей показник становив 19,5%. Такий відсоток "тіні" є абсолютним рекордом за всю історію дослідження Kantar нелегальної торгівлі сигаретами в Україні, починаючи з 2011 року.
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вже всю малу арнаутську обійшли. нема!
Ото тепер і має...в бюджеті збитки,легальні виробники маютьзниження попиту а хтось на контрабандних цигарках заробляє гігантські кошти...про які влада "нічого не знає"...😁
Оця дурня з підняттям акцизів - як у Європі - звивин у мозку явно не має зрозуміти що спочатку - куриця чи яйце. Спочатку доходи у основної частини населення повинні вирости до європейського рівня, а потім вже акцизи.
Звісно ж при такому ідіотизмі виникає і тіньове виробництво, що цигарок, що алкоголю. Таке враження що ніколи не вивчали чим обернувся "сухий закон" у США.
ну всім крім людей!!!1
і крім бабки з петрушкою чи цибулею або мужика у якого нема бризговика,
ніхто не знайдений, ніхто не покараний, бо:
я можу та буду керувати країною
але я не можу знайти тих хто вкрав 100 ярдів в МО
23 ярда на цигарках
хузнаскільки на митниці
і ціле море грошей на життєдіяльності та обслуговуванні міст та громад.
от такий він чемпіон...