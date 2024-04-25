Курс гривні знову падає: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
Курс гривні припинив укріплюватися після рекордного падіння.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 26 квітня, на рівні 39,6702 грн/$, порівняно із 39,4716 грн/$ у четвер. На початку тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки – до 42,5205 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Янелох перед виборами що казав?
- Я йду на один президентський термін.
Тільки забув сказати, що цей термін безстроковий.
Якось так.