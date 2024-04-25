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Курс гривні знову падає: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні припинив укріплюватися після рекордного падіння.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 26 квітня, на рівні 39,6702 грн/$, порівняно із 39,4716 грн/$ у четвер. На початку тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки – до 42,5205 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2148) гривня (1529) курс (1481) НБУ (9240) обмін валюти (683)


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Гарний привід, щоб потім заявити про зростання курсу на 0,01 копійки!
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25.04.2024 16:57 Відповісти
Курс гривні трішечки зріс на днях, бо в казну України поступили мільярди доларів США із самої США і Європи. Скоріше б вже настало 21 травня 2024 року і Боневтік Нетряпкович Херпідович пішов займатися своєю улюбленою справою - гундосити, кривлятися і обsирати Україну. Тільки публіки в нього поменшає, бо ці обsирони любили малороси, а гундосняві хрипіння нарід 73%, якого поменшало в рази.
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25.04.2024 17:25 Відповісти
Помиляєтесь. Нікуди він не піде.
Янелох перед виборами що казав?
- Я йду на один президентський термін.
Тільки забув сказати, що цей термін безстроковий.
Якось так.
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25.04.2024 19:03 Відповісти
Паганялова херпида плавна превращаицца в каштантилипацца.
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25.04.2024 19:28 Відповісти

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