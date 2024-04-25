"єВідновлення": Понад 2000 українців купили нове житло замість зруйнованого

За майже рік роботи державної програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло більше 86 тис. українців звернулися по допомогу на поточні та капітальні ремонти. Підтверджено виплати 52,4 тис. заявників на загальну суму 5,6 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ще майже 13 тис. українців подали заяви на отримання житлових сертифікатів за повністю знищене житло загальною сумою на 10,1 млрд грн.

2402 заявники успішно реалізували житлові сертифікати, придбавши нове житло замість знищеного. Частіше за все купують в Київській області та місті Київ, також користується попитом нерухомість в Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Сумарна вартість придбаного житла майже 5 млрд грн.

Найбільше заяв на отримання державної програми компенсацій – і за пошкоджене, і за зруйноване житло – надійшло з Харківської, Київської, Донецької та Миколаївської областей.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Алгоритм наступний:

подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

дочекатися, доки житло обстежить комісія – це відбудеться протягом 30 днів. Вона й винесе рішення про надання компенсації;

отримати в застосунку "Дія" житловий сертифікат;

вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в "Ді"ї. Протягом п'яти робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;

припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10 772 заяв і 7 141 заява вже відпрацьована.