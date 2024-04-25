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Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів на кінець року

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Національний банк підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року до $43,4 млрд із $40,4 млрд і до $44,3 млрд із $42,1 млрд – на кінець наступного.

Про це свідчать дані регулятора.

"Порівняно з попереднім прогнозом істотно послабився ризик недостатності міжнародного фінансування цього року, проте ризики ритмічності його надходження зберігаються", – наголосили у пресслужбі НБУ.

У березні від міжнародних партнерів надійшло близько $9 млрд, що дозволило наростити міжнародні резерви майже до $44 млрд.

Крім того, упродовж останніх днів Україна отримала позитивні новини зі США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги. Також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро.

"Ураховуючи це, Україна може розраховувати на $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги цього року", – наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $43,76 млрд, у березні вони зросли на 18% або $6,7 млрд. Це новий історичний рекорд.

Автор: 

валютний резерв (193) НБУ (9240) прогноз (1080)


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