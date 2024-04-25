Голова Нацбанку прокоментував девальвацію гривні

Національний банк України (НБУ) вважає, що коливання курсу гривні не становлять загрози і мають ринкові передумови, хоча і визнає наявність певних девальваційних процесів.

Про це голова Національного банку Андрій Пишний розповів на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

"Національний банку традиційно не дає жодних прогнозів щодо курсу. Наразі ми знаходимося в режимі керованої гнучкості, яка передбачає курсові коливання під впливом попиту і пропозиції, власне це ми зараз і бачимо", – сказав Пишний.

"Поступово повертаємось до тих звичних параметрів і правил, які існували до війни. Так, за участі і присутності Національного банку, який присутній на ринку, щоб убезпечити ринок від надмірних коливань. Водночас ті коливання, які ми спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка є цілком безпечною і обумовлена ринковими передумовами", – додав голова НБУ.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій додав, що з другої половини березня активізувалися видатки уряду після отримання значних обсягів міжнародної допомоги.

"Це зумовило збільшення видатків і це вплинуло на співвідношення між попитом і пропозицією на ринку, зумовило девальваційні процеси. Поряд із цим ситуація на валютному ринку залишається контрольованою", – запевнив Гелетій.

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Він наголосив, що Нацбанк має достатній запас золотовалютних резервів для згладжування коливань курсу.

"Ми спостерігаємо позитивні тенденції на ринку в частині збільшення його глибини – понад 50% операцій на ринку відбувається без участі Національного банку. В числовому вимірі – це понад $100 млн в день. В січні це було $60 млн... Це також чинники, які сприяють контрольованості ринку. Національний банк контролює ситуацію, тому немає жодних підстав для занепокоєння", – додав Гелетій.

Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 25 квітня, на рівні 39,4716 грн/$, порівняно із 39,5860 грн/$ у середу. На початку тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

З початку лютого долар подорожчав приблизно на 2 гривні.