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Рада встановила додаткові підстави для звільнення працівників за ініціативою роботодавця

кодекс,безробіття,звільнення,робота,трудовий

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №7731, який встановлює додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

За відповідні зміни до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань проголосували 234 нардепи.

Однією з нових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця стало набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає продовження роботи, або що призвело до втрати довіри роботодавця до нього.

Також підставами для звільнення з боку роботодавця можуть стать дії працівника, які можуть сприяти державі-агресору, на об'єктах стратегічного значення та невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

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ВР (2852) робота (864) звільнення (1000)


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