Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП на цей рік

Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що зростання реального ВВП у першому кварталі цього року було слабшим, ніж очікувалося – насамперед через стримані бюджетні видатки в умовах невизначеності з надходженням зовнішнього фінансування.

Крім того, додатковим чинником була блокада західного кордону, яка стримувала активність окремих видів діяльності.

Утім, стабільна робота морського коридору, сприятлива погода та збільшення внутрішнього попиту підтримували економічне зростання, додали в НБУ.

Тож, Нацбанк прогнозує подальше відновлення економічної активності, ураховуючи нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, а також очікуване пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту.

"Водночас прогноз зростання реального ВВП погіршено через наслідки масштабних атак росії на енергетичну інфраструктуру України. Очікується, що економіка зросте на 3% у 2024 році та на 4,5–5% у 2025, 2026 роках", – наголошує регулятор.

Як повідомлялося, МВФ очікує, що показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,2%, а наступного року – зросте до 6,5%.

Нагадаємо, що за даними Держстату, реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.