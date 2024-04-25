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Новини
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Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП на цей рік

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що зростання реального ВВП у першому кварталі цього року було слабшим, ніж очікувалося – насамперед через стримані бюджетні видатки в умовах невизначеності з надходженням зовнішнього фінансування.

Крім того, додатковим чинником була блокада західного кордону, яка стримувала активність окремих видів діяльності.

Утім, стабільна робота морського коридору, сприятлива погода та збільшення внутрішнього попиту підтримували економічне зростання, додали в НБУ.

Тож, Нацбанк прогнозує подальше відновлення економічної активності, ураховуючи нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, а також очікуване пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту.

"Водночас прогноз зростання реального ВВП погіршено через наслідки масштабних атак росії на енергетичну інфраструктуру України. Очікується, що економіка зросте на 3% у 2024 році та на 4,5–5% у 2025, 2026 роках", – наголошує регулятор.

Як повідомлялося, МВФ очікує, що показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,2%, а наступного року – зросте до 6,5%.

Нагадаємо, що за даними Держстату, реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.

Автор: 

ВВП (1131) НБУ (9240) прогноз (1080)


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Та добре що хоч якийсь ріст в такі страшні часи.
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25.04.2024 14:39 Відповісти
Ех, а були ж часи: здєлаєм іх вмєстє, самакати, 4к жалавання, Барига вот-вот сядєт...
Хто ж це все *******?
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25.04.2024 14:44 Відповісти
За часів "бариги" темпи росту ВВП був на рівні Польщі, а зараз радіємо що хоч якась третя цифра після коми збільшилася... Кварталопітекі власними руцями злили країну в унітаз під вигуки "хуженєбудєт хотьпаржом"... Ну шо, курви, регочеться добре??? Після зе-лідора з його антидержавною шоблой Україну прийдеться будувати з нуля...
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25.04.2024 14:56 Відповісти
Та ви шо? Як так вийшло? Країною керують самі рейтингові політики - Боневтік, за якого проголосувало 73% і єлдак, який входить до рейтингів світових журналів. Брешуть, так 73%? або тупо не дивляться телемрафон і щось там муклюють і мутять на Найнебоневтікшого і Найнахерпідовшого.
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25.04.2024 15:05 Відповісти
0,6% вже пішло на кишенькові?
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25.04.2024 15:05 Відповісти
будь ласка, відкрийте мені очі.
з чого саме у нас, взагалі, щось зростає, і конкретно ввп?
в якій галузі ми нарощуємо виробництво та збільшуємо об'єм наданих послуг?
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25.04.2024 15:06 Відповісти
Тіки в хабарях.Вони ростуть ось і ВВП росте.
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25.04.2024 15:13 Відповісти
В НБУ одни профаны, надеявшиеся на рост в 3,6% ?
Та по финалу его вообще не будет и это для нас был бы уже неплохой вариант!
У нас война, разрушается инфраструктура, разрушаются предприятия, все дорожает, а эти дятлы надеются на рост....
Рост у нас будет только в системе откатов и коррупционных деяний....
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25.04.2024 15:13 Відповісти
Було б дивним якби навпаки - покращив прогноз!
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25.04.2024 16:47 Відповісти

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