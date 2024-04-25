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Новини
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Нацбанк несподівано знизив облікову ставку до 13,5% (оновлено)

ставка,учетная

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня, хоча більшість банкірів очікували зниження ставки лише на 0,5 відсоткового пункта.

Разом зі зниженням облікової ставки також на 1 відсотковий пункт зменшуються розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5% відповідно, повідомляє пресслужба НБУ.

Крім того, ставки за кредитами рефінансування знижено одразу на 2 відстокових пункта – до 17,5%.

На рішення НБУ знизити облікову ставку вплинуло послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки.

"Збереження міжнародної фінансової підтримки та заходи з посилення стійкості державних фінансів дадуть змогу й надалі забезпечувати макрофінансову стабільність, необхідну для сталого відновлення економіки", – зазначається у повідомленні.

За оцінками Нацбанку, після рішення США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги загалом Україну у поточному році може розраховувати на $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги, що дозволить профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Водночас ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

Серед ризиків Нацбанк також називає:

  • Виникнення даткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності чи покриття значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;
  • суттєві пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;
  • продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;
  • поглиблення негативних міграційних тенденцій;
  • загострення ситуації на Близькому Сході, що, зокрема, збільшує для світової економіки ризики можливих перебоїв у постачанні енергоресурсів та їхнього подорожчання.

При цьому НБУ вбачає певний простір для подальшого пом’якшення процентної політики за умови збереження сприятливих макрофінансових тенденцій. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році.

Як повідомлялося, 14 березня правління Національного банку несподівано ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5%.

Автор: 

НБУ (9240) ставки (212) облікова ставка (347)


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25.04.2024 14:31 Відповісти
схоже розвалюється економіка! намагаються її "розігріти" зниженням облікової ставки
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25.04.2024 17:21 Відповісти
А ти хотів щоб підвищили? Так дуй в кацапію там 20%.
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25.04.2024 17:26 Відповісти
коли підвищують - намагаються приборкати інфляцію
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25.04.2024 17:40 Відповісти
Чудік, в Італіі знаеш яка облікова ставка, 2%. І що там розвалюється? Сиди в своєму воронеже і не смерди.
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25.04.2024 18:09 Відповісти
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25.04.2024 14:49 Відповісти
Для цензор.нет мабуть і прихід весни першого березня це неподіванка. Ну, буває.
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25.04.2024 16:19 Відповісти
Скигліі, для вас є хоч якась тема, щоб ви на завивали?
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25.04.2024 17:27 Відповісти
не скиглити!
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25.04.2024 19:22 Відповісти

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