Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні (оновлено)
Національний банк готує кроки з валютної лібералізації упродовж найближчих тижнів.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
"Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні кроки узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
У Нацбанку додали, що ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного.
Голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу зауважив, що відповідне рішення наразі "калібрується" і його подробиці будуть оприлюднені найближчим часом.
Він уточнив, що наразі Нацбанк бачить підстави для послаблення валютних обмежень на виведення "нових" дивідендів та виведення валюти для обслуговування "старих" боргів, а також скасування заборони на імпорт послуг. Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо цього ще не сформовано.
Читайте детальніше: Кабмін просить дозволити компаніям Ахметова, Веревського і Пінчука вивести сотні мільйонів доларів за кордон
Як повідомлялося, Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон компаніям, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"). Загальна сума, заявлена у таких клопотаннях, становить понад $1,8 млрд.
Майже у всіх випадках українські підприємства планують перерахувати валюту на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.
Після цього Національний банк уточнив правила придбання валюти для бізнесу, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України.
Крім того, сумніви у доцільності надання низці найбільших українських фінансово-промислових груп дозволу на виведення валюти за кордон висловив Міжнародний валютний фонд (МВФ). Зокрема, МВФ вважає, що такий індивідуальний підхід не відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, яку Нацбанк затвердив улітку минулого року для виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.
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Аби ворюгам валюту вивозити з України не заважали.
гуляй олігархічна рваніна !
Никогда не догадаетесь... - Их с**здят.
14:00 39.66 +0.09 /39.70 +0.11
На торгах по долару ближче до 14 години пропозиція активізувалася. Учасники ринку аналізують зниження Нацбанком облікової ставки до 13,5% річних. Йдуть операції по лотах до 1 млн доларів і значна частина угод проходить за курсом продажу долара не вище 39,67 гривень.
17:00 39.52 /39.55 Торги по долару завершено.
У кого випадково завалялись гривні устигніть відкрити депозит в якомусь банку.
Кому треба гривні, потерпіть трохи - візьмете свої гроші трохи згодом під менші %.
Чи одним в окоп, а іншим бабло на Кіпр?