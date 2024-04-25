БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3941 відвідувач онлайн
Новини
13 418 22

Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні (оновлено)

взятка,валюта,доллар,доллары

Національний банк готує кроки з валютної лібералізації упродовж найближчих тижнів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні кроки узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

У Нацбанку додали, що ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного.

Голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу зауважив, що відповідне рішення наразі "калібрується" і його подробиці будуть оприлюднені найближчим часом.

Він уточнив, що наразі Нацбанк бачить підстави для  послаблення валютних обмежень на виведення "нових" дивідендів та виведення валюти для обслуговування "старих" боргів, а також скасування заборони на імпорт послуг. Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо цього ще не сформовано.

Читайте детальніше: Кабмін просить дозволити компаніям Ахметова, Веревського і Пінчука вивести сотні мільйонів доларів за кордон

Як повідомлялося, Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон компаніям, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"). Загальна сума, заявлена у таких клопотаннях, становить понад $1,8 млрд.

Майже у всіх випадках українські підприємства планують перерахувати валюту на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.

Після цього Національний банк уточнив правила придбання валюти для бізнесу, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України.

Крім того, сумніви у доцільності надання низці найбільших українських фінансово-промислових груп дозволу на виведення валюти за кордон висловив Міжнародний валютний фонд (МВФ). Зокрема, МВФ вважає, що такий індивідуальний підхід не відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, яку Нацбанк затвердив улітку минулого року для виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.

Автор: 

валюта (2148) курс (1481) НБУ (9240)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+12
А ви собі воюйте, не відволікайтеся...
Аби ворюгам валюту вивозити з України не заважали.
показати весь коментар
25.04.2024 14:31
+6
Там было про "нажретесь майских шашлычков с кровью".
показати весь коментар
25.04.2024 15:21
+5
Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні ,перед закінченням повноважень "оманського офшорника" і "зе грабіжників" для грабежу української казни і виведення коштів в офшори...
показати весь коментар
25.04.2024 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви собі воюйте, не відволікайтеся...
Аби ворюгам валюту вивозити з України не заважали.
показати весь коментар
25.04.2024 14:31 Відповісти
Гоп, Ахметка, не журися, в ЗЄлі бакси завелися !

гуляй олігархічна рваніна !
показати весь коментар
25.04.2024 18:37 Відповісти
Долар по 50 до Великодня, бо гої повинні страждати?
показати весь коментар
25.04.2024 14:49 Відповісти
Другими словами "... кто там говорил что при мне будет война, что будет курс 45, ...?" © Величайший лидер современности
показати весь коментар
25.04.2024 15:02 Відповісти
Хіба там не про курс по 10 було?
показати весь коментар
25.04.2024 15:12 Відповісти
Там было про "нажретесь майских шашлычков с кровью".
показати весь коментар
25.04.2024 15:21 Відповісти
Ніт, це інший лідор....
показати весь коментар
25.04.2024 17:14 Відповісти
Ні, ні, зепіл, це саме твій лідОр
показати весь коментар
25.04.2024 18:10 Відповісти
Ну якщо сам ворог роду людського незгоден, то все вірно я написав.
показати весь коментар
26.04.2024 09:46 Відповісти
треба бути дурнем, щоб вірити політикам
показати весь коментар
25.04.2024 19:10 Відповісти
Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні ,перед закінченням повноважень "оманського офшорника" і "зе грабіжників" для грабежу української казни і виведення коштів в офшори...
показати весь коментар
25.04.2024 15:38 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 20:07 Відповісти
Тікати намилились майже нелегітимні?
показати весь коментар
25.04.2024 18:15 Відповісти
Інформація про те, як саме гладшатимуть банкіри, вкрай потрібна наріду.
показати весь коментар
25.04.2024 18:44 Відповісти
Активи колишніх "дочок" росбанків вже продали на 5 мільярдів: куди підуть кошти ?

Никогда не догадаетесь... - Их с**здят.
показати весь коментар
25.04.2024 18:45 Відповісти
"...низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні" , "...переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування" Це все ми вже проходили, Петро Олексійович, Та Лера Гонтарева. Ці також збираються помножити на 0 зарплатні, пенсії, а головне - виплати бійцям. Сто баксів обміняв - бригаді зарплатню з преміальними виплатив. Прив"язки до курсу нема, а гривня як дишло... Наступним кроком будуть "ненадійні банки" з валютними депозитами... Учні гідні вчителів!
показати весь коментар
25.04.2024 18:45 Відповісти
скоро 20 травня ...
показати весь коментар
25.04.2024 18:54 Відповісти
І шо?читайте конституцію
показати весь коментар
25.04.2024 19:00 Відповісти
09:59 39.57 /39.59 ВІДКРИТТЯ МІЖБАНКУ

14:00 39.66 +0.09 /39.70 +0.11

На торгах по долару ближче до 14 години пропозиція активізувалася. Учасники ринку аналізують зниження Нацбанком облікової ставки до 13,5% річних. Йдуть операції по лотах до 1 млн доларів і значна частина угод проходить за курсом продажу долара не вище 39,67 гривень.

17:00 39.52 /39.55 Торги по долару завершено.

У кого випадково завалялись гривні устигніть відкрити депозит в якомусь банку.
Кому треба гривні, потерпіть трохи - візьмете свої гроші трохи згодом під менші %.
показати весь коментар
25.04.2024 20:12 Відповісти
Війна вже закінчилася? Тепер демобілізація і валютна ліберізація???
Чи одним в окоп, а іншим бабло на Кіпр?
показати весь коментар
25.04.2024 21:03 Відповісти
крім ахметова пінчука і інших олігархів дозвольти і нам виводити бакси!!! у нас немає як у ахметова млрд. доларів, нам достатньо пару млн., МВФ даже не замітить
показати весь коментар
26.04.2024 08:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 