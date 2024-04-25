Рада дозволила включати до розрахунку пенсії стаж роботи за кордоном

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Відповідний законопроєкт на засіданні у четвер, 25 квітня, у другому читанні підтримали 303 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Ухвалений закон передбачає, що для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

"Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України", – пояснили у пресслужбі Мінсоцполітики.

При цьому для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески/ЄСВ, сплачені в Україні. Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

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Крім того, закон покликаний вирішити одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли через початок повномасштабної російської агресії.

Так, після широкомасштабного вторгнення РФ Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій, не могли підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів РФ, щоб отримати призначення пенсії в Україні.

Крім того, РФ і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення.

"У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії)", – пояснили у міністерстві.

Відтак, ухваленим законом спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

Крім того, законом встановлено, що до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Як повідомлялося, водночас Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, направивши його на доопрацювання.