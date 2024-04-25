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Новини
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Рада дозволила включати до розрахунку пенсії стаж роботи за кордоном

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Відповідний законопроєкт на засіданні у четвер, 25 квітня, у другому читанні підтримали 303 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Ухвалений закон передбачає, що для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

"Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України", – пояснили у пресслужбі Мінсоцполітики.

При цьому для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески/ЄСВ, сплачені в Україні. Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

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Крім того, закон покликаний вирішити одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли через початок повномасштабної російської агресії.

Так, після широкомасштабного вторгнення РФ Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій, не могли підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів РФ, щоб отримати призначення пенсії в Україні.

Крім того, РФ і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення.

"У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії)", – пояснили у міністерстві.

Відтак, ухваленим законом спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

Крім того, законом встановлено, що до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Як повідомлялося, водночас Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, направивши його на доопрацювання.

Автор: 

закон (1475) пенсіонери (429) пенсійний вік (84) Пенсійний фонд (411) пенсія (681)


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Топ коментарі
+6
якийсь комуністичний підхід - ті хто копійки не вніс в той нещасний ПФУ будуть з нього отримати так, ніби вносили. Навіть податки тут не платили зі свого чорного налу купляючи щось в Україні (ПДВ чи інші податки). дивна якась схема
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25.04.2024 15:38
+4
ви, мабуть, з дуба тільки-но впали..., зараз за кордоном чоловіків майже стільки, скільки й жінок з дітьми...
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25.04.2024 15:35
+4
Це ж просто свято якесь, все життя працювати лише на себе коханого, а потім волати - де моя пенсія!
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25.04.2024 15:50
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оце, я розумію, зе!шобло працює.
але виїзд заборонений, консульства і посольства закриті для чоловіків 18-60.
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25.04.2024 15:24 Відповісти
ви, мабуть, з дуба тільки-но впали..., зараз за кордоном чоловіків майже стільки, скільки й жінок з дітьми...
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25.04.2024 15:35 Відповісти
ну от. я ж і кажу. пенсію, від україни, не отримають.
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25.04.2024 16:04 Відповісти
отримають від тої країни, у якій працюватимуть. і нашо їм вертаться?
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25.04.2024 19:16 Відповісти
В Україні дуже багато людей які працюють на себе і не сплачують податки, а всіма благами (діти в садочку, школі, послуги лікарні, пожежників, поліції та інших служб) користуються, потім їм пенсію давай.
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25.04.2024 15:24 Відповісти
Щось Ти "крот" не із цієї нори куйню несеш.В Україні мільйони "пенсів" .котрі мають тридцять і більше років стажу .а отримують в кращому випадку 3000 тис.грн.котрих навіть "гробовими " не назвеш.Щира "подачка українському бомжу" від "поцріотичної " влади...
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25.04.2024 15:32 Відповісти
Просто я хочу отримувати достойну пенсію, а не годувати дармоїдів. Маю багато знайомих «бізнесменів» які податки взагалі не платять.
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25.04.2024 15:41 Відповісти
Какая достойная пенсия при такой инфляции?
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25.04.2024 15:59 Відповісти
Твоя достойна пенсія у бельгії - нєгр чоловік, зять - також нєгр. Ти і твоя донька лише дві білосніжки у сім'ї, бо всі інші, у тому числі твої онуки - афроамериканці😁
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26.04.2024 06:28 Відповісти
Ви ще розкажіть, що в дитсадку та школі нема зборів в фонд групи та в фонд класу, і лікування безкоштовне......
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25.04.2024 17:53 Відповісти
Немає зборів в школі, якщо батьки самі не захочуть. Моя жінка вчителька, Хмельниччина.
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25.04.2024 18:24 Відповісти
ти оті побори на штори вважаєш за блага??? ось українці взагалі нічого не платять за садочок - оце благо! і їх там ніхто не доїть.
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25.04.2024 19:17 Відповісти
якийсь комуністичний підхід - ті хто копійки не вніс в той нещасний ПФУ будуть з нього отримати так, ніби вносили. Навіть податки тут не платили зі свого чорного налу купляючи щось в Україні (ПДВ чи інші податки). дивна якась схема
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25.04.2024 15:38 Відповісти
Це ж просто свято якесь, все життя працювати лише на себе коханого, а потім волати - де моя пенсія!
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25.04.2024 15:50 Відповісти
Отцы родные, какое счастье. Только после ваших финтов с документами вряд-ли кто-то на такое решение отреагирует и вернётся.
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25.04.2024 15:58 Відповісти
Вернуться, оформлять пенсію і знову злиняють. Суки.
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25.04.2024 18:26 Відповісти
Не смешите. Пенсия украинская 3 копейки
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25.04.2024 20:10 Відповісти
по різному. В мене у знайомого близько 100 тис.
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26.04.2024 01:32 Відповісти
МАКСИМ

Не все так сумно. По-перше, 28% наших пенсів офіційно працюють. Ще, мабуть. стільки ж
працюють неофіційно. По-друге, всі вони мають право халявного проїзду в комунальному
транспорті та приміських електропоїздах. Причому - без обмежень! Якось так.
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25.04.2024 16:00 Відповісти
халявного вже давно немає,чувак ти десь загубився
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25.04.2024 18:41 Відповісти
є по карті киянина в столиці
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26.04.2024 09:18 Відповісти
Що це за х@ня, вони десь їздять десь платять податки, а ми їм потім пенсію, адже пенсіонерів у нас утримує наступне покоління, теж якась х@ня., а ще будуть врвховувати розмір зарплати яка звісно що за кордоном вища
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25.04.2024 16:06 Відповісти
да, брєд якийсь. хібашо Україна буде запити робити по тим принесеним бумажкам. буде посередником у виплаті цієї пенсії.
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25.04.2024 19:20 Відповісти
Оце так,да....Тобто ті хто зі своїх сміховинних зарплат десятиліттями поповнювали бюджет,тепер ще й додатково фінансуватимуть пенсії для любителів довгих євро,злотого,крони,які десятиліттями сплачували податки закордонним дядям? Да....Це вже відкритий геноцид...
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25.04.2024 18:40 Відповісти
То й далі пашіть за гривні і вважайте себе святими роботягами і патріотами. Не вмієте жити, вже не навчитесь!!! Уряд все вірно зробив. Ті, хто працюють за кордоном, а не в Україні, своїми надходженнями дають більше, ніж ті, що на бюджетних зарплатах тягнуть з України! Мова йде про тих, хто вносить до казни, а не сидить на її шиї!!!
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25.04.2024 22:48 Відповісти
Що не зміцнює наш бюджет, оборону - те нас вбиває!
Нічого тринькати гроші на нецільові щодо оборони бюджетні витрати!
Кому під час війни потрібні культури, спорт, театри, науки, освіти?!
Якщо не стане, не дай Боже, України і загарбник все прибере до своїх загрибущих лап,
то вже не потрібне буде нічого.
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25.04.2024 22:43 Відповісти
*** лисого а не податки, я відпрацювала на дві країни: совєтьскій союз і україну, вкрали 6 років стажу, а зараз думаю,як перевести пенсію в Польшу, маю 65 років. Ідіть у п,,,,,ду,паскуди.
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26.04.2024 08:53 Відповісти
Верховна Рада нелигiтимна з жовтня 2023 р., тому всi так званi закони, яки вони приймають
це - повалення конституцiйного устрою👈
Також всi закони повиннi бути скрiплени Великою Державною Печаткою (якоi досi нема)
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26.04.2024 09:08 Відповісти
бред
то есть есв не платили, но пенсию получили?
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26.04.2024 09:16 Відповісти
платили, но не сюда)
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26.04.2024 10:21 Відповісти
ну хай ы пенсиюполучают там де платили
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28.04.2024 09:57 Відповісти
ничего не понятно про 60, 63, або 65....
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26.04.2024 10:20 Відповісти

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