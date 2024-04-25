Євродепутати закликали уряд Австрії вплинути на вихід Raiffeisen з Росії

Група євродепутатів написала відкритого листа владі Австрії, у якому висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у Росії.

Відповідний текст листа оприлюднив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс, передає "Європейська правда".

Лист адресований канцлеру Австрії Карлу Негаммеру, міністру фінансів Магнусу Бруннеру та главі МЗС Александру Шалленбергу.

"Ми, члени Європарламенту, пишемо вам, щоб висловити своє глибоке занепокоєння щодо діяльності банку Raiffeisen у Росії. Ми були шоковані нещодавніми повідомленнями, що банк планує її продовжувати і навіть розширювати шляхом найму понад 2 тисяч працівників", – йдеться у листі.

Євродепутати висловили розчарування, що Raiffeisen, на відміну від інших західних банків, які скорочують або згортають присутність у Росі, торік збільшив свій тамтешній персонал майже на 10 тисяч співробітників.

"Через понад два роки загарбницької війни РФ проти України Raiffeisen не дотримується обмежувальних заходів ЄС, в тому числі Австрії", – заявляють вони, додаючи, що діяльність банку в РФ лише збільшує її матеріальні ресурси у війні проти України.

"Ми закликаємо вас, лідерів Австрії, заохотити Raiffeisen Bank International дотримуватися власних заяв і згортати свою діяльність в Росії. Ми закликаємо вас забезпечити, що всі австрійські компанії дотримуються санкцій і не допомагають РФ вести її невиправдану війну.

Нагадуємо, що Україна, а не Росія, поділяє наші демократичні цінності та ідеали і є кандидатом на вступ до нашого спільного Союзу", – йдеться у листі.

Як повідомлялося, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії. Однак реалізацію цих плані відклали.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.