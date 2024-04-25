ТЦК не вручатимуть повістки за кордоном, – речник Міноборони

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном не працюватимуть. Вручення повісток чоловікам за кордоном має нереальний вигляд.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном, – ред.) виглядає доволі нереальним", – сказав він.

Речник Міноборони пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіки призовного віку в Україні і за кордоном матимуть 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, Лазуткін відповів:

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані – ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет".

Речник Міноборони каже, що зараз роблять все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

"Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити за допомогою смартфона, ноутбука, планшета", – сказав Дмитро Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов’язаних.

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.", – розповів Дмитро Лазуткін.

Як повідомлялося, напередодні уряд заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

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Раніе міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.