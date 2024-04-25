Рада провалила законопроєкт "слуг народу" про накопичувальні пенсії

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Про це повідомив заступник голови комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За законопроєкт проголосували лише 214 нардепів із 226 необхідних.

"Я не думаю, що навіть у разі прийняття був би шанс для закону в найближчому майбутньому.

В МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни по пенсійній системі мають бути погоджені з Світовим Банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро для такої зміни дуже важко. Точніше неможливо", – зазначив Железняк.

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Як повідомлялося, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже у 2025 році.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Пенсійна реформа від "Слуг народу": Кому віддадуть пенсійні накопичення українців