Банки видали у березні кредитів під держгарантії на 4 мільярди

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні у березні бізнес уклав 1037 кредитних договорів на 3,9 млрд грн. Загалом із початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на понад 111,8 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, станом на початок квітня 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 млрд грн.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,9 млрд гривень. Це близько 66 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

За кількістю кредитів лідирує "Приватбанк" – наразі обслуговується 11 747 кредитів на загальну суму 19,4 млрд грн, що становить 55% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" – 2 998 кредитів на 11,6 млрд грн (відповідно – 89% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 2021 кредит на суму 7,2 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 419 кредитів на 4,8 млрд грн;

у Львівській – 1 612 кредитів на 4,8 млрд грн;

у Київській – 1 168 кредитів на 4,2 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах як сільське господарство, оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість,а також транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність та будівництво.