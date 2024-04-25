Які АЗС збільшили обсяги сплати податків майже удвічі. Хто і як платив податки

Упродовж 2023 року обсяги сплати податків топ-10 мереж АЗС зросла майже вдвічі – з 1,4 млрд грн у першому кварталі до 2,4 млрд грн у четвертому кварталі.

Про це у колонці для "БізнесЦензора" повідомив директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн.

Утім, за його словами, переважно зростали відрахування за рахунок ПДВ, який з 1 липня 2023 року збільшився втричі – з 7% до 20%. Відрахування зросли у 5 разів. І це свідчить про зусилля податківців.

Водночас податки, сплата яких здебільшого на совісті бізнесу, зростали "якось кисло".

"Якщо подивитись на податок на прибуток, то виявиться, що крім однієї мережі у 2023 році – найуспішнішому році по розміру роздрібної націнки – всі решта жалюгідно існували або взагалі були безприбутковими. При тому майже всі відкривали нові та реконструйовані об’єкти, оновлювали парки газо- та бензовозів", – зазначив Куюн.

Зарплатні податки зросли на 30%. На думку експерта, це порівняно небагато, але свідчить про реальну детінізацію.

Лідери серед мереж АЗС

Трійка лідерів залишилась без змін. Із великим відривом першу позицію займає ОККО. Її продажі серед найбільших мереж займають 34%, а сплата податків – 50%. По податку на прибуток – 70%. "Якщо дивитись на офіційну статистику, то адекватно заробляє на цьому ринку тільки ОККО", – прокоментував Куюн.

Другу та третю сходинки обійняли компанії з закордонним капіталом – Shell та AMIC.

Різкий прорив під кінець року показали мережі UPG та WOG, які збільшили податкову ефективність з літру реалізації майже у півтора рази.

"Друга половина ТОП-10 – біль. Особисто для мене незрозумілим залишається знаходження лише KLO. Гарні хлопці, красиві станції, але результат на табло", – прокоментував директор "А-95".

Так, на шостому місці рейтингу опинилася мережа БРСМ-Нафта, сьому сходинку посіла "Авантаж-7", восьме місце – KLO, дев’яте – VST, замикає рейтинг Motto.

Як наголошує Куюн, загальною проблемою залишається закритість даних про сплату податків нафтотрейдерами. Попри вимоги закону, податківці ці дані не публікують.

"Податківців я розумію, бо така інформація показує не тільки успіхи, а й недоліки в їхній роботі (а, можливо, й відверте кришування деяких неплатників). Але треба розуміти головне: податки – єдине джерело фінансування армії. Іншого нема. І суспільство має контролювати цей процес та допомагати податківцям та владі в цілому бути більш ефективними", – підсумував він.