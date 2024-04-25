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Уряд включив столичний готель "Україна" до переліку великої приватизації

україна,готель

Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації держпідприємство "Готель "Україна".

Про це свідчить відповідне розпорядження №352-9, передає Інтерфакс-Україна.

Фонд держмайна планує провести аукціон із приватизації готелю "Україна" наприкінці літа 2024 року. Об'єкт оцінено у 1,039 млрд грн (без ПДВ).

Столичний готель "Україна" – державне підприємство, яке перебуває в управління Фонду держмайна. Має 363 номери, шість конференц-залів, кімнати для переговорів. Також є паркінг на 80 машин та укриття, в якому розташована окрема аудиторія на 50 осіб.

Заборгованість готелю на сьогодні становить понад 45 млн грн.

Автор: 

приватизація (1344) Україна (3)


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