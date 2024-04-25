Китай сховав у порту підсанкційне судно, яке постачало зброю з КНДР до Росії, – ЗМІ

Китай дозволив пришвартовуватися до свого причалу підсанкційному російському вантажному судну "Ангара", яке причетне до поставок північнокорейської зброї до Росії.

Про це пише Reuters, проаналізувавши знімки британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), передає Укрінформ.

Супутникові зображення, отримані RUSI останніми місяцями, показали, що російське судно "Ангара" пришвартоване на верфі Zhoushan Xinya Shipyard в східній провінції Чжецзян з лютого. Це найбільша приватна судноремонтна компанія в Китаї.

Саме судно було ідентифіковано за допомогою транспондера унікальної системи автоматичної ідентифікації (AIS), який був ненадовго увімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки під час навігації ділянкою Корейської протоки на шляху до Китаю.

RUSI повідомило, що "Ангара" здійснило щонайменше 11 поставок між північнокорейським портом Раджин і російськими портами з серпня 2023 року, поставивши тисячі контейнерів, які, ймовірно, містили північнокорейські боєприпаси.

За даними британців, до того, як 9 лютого судно прибуло до Китаю, нібито для ремонту або технічного обслуговування, "Ангара" в січні була пришвартована в портах Північної Кореї та Росії з вимкненим транспондером.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому невідомі деталі, пов'язані з "Ангарою", але Китай "завжди виступає проти односторонніх санкцій і довгострокової юрисдикції, які не мають підґрунтя в міжнародному праві або мандаті Ради Безпеки".

Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що не має інформації з цього приводу.

Науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн сказав, що уряд Китаю повинен знати, що судно, яке перебуває під санкціями США, стояло на його верфі.

"Якщо він дозволить "Ангарі" вийти з порту без огляду, то це свідчить про те, що Китай, ймовірно, не вживатиме жодних заходів щодо цих російських суден", – сказав Бірн.