Через обстріл пошкоджено обладнання вітрової станції на півдні Україні
Унаслідок ворожого обстрілу у південному регіоні було пошкоджено обладнання вітрової електростанції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Вчора в одному з південних регіонів внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ВЕС, внаслідок чого станція знизила потужність", – йдеться у повідомленні.
Крім того, у Чернігівській області через ворожий обстріл було одномоментно відключено 413 абонентів у 6 населених пунктах.
Водночас у Харківській області на високовольтній підстанції з технологічних причин короткостроково вимикалося обладнання. Відтак відключилась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлень споживачів не було.
На Одещині з технологічних причин вимикалась високовольтна підстанція. Споживачі не знеструмлювались.
У Хмельницькій області вимикалися електромережі та підстанції оператора системи передачі та обленерго. Знеструмлювалися близько 34,5 тисячі абонентів. Впродовж години всіх було заживлено.
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