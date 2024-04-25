Через обстріл пошкоджено обладнання вітрової станції на півдні Україні

Унаслідок ворожого обстрілу у південному регіоні було пошкоджено обладнання вітрової електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Вчора в одному з південних регіонів внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ВЕС, внаслідок чого станція знизила потужність", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Чернігівській області через ворожий обстріл було одномоментно відключено 413 абонентів у 6 населених пунктах.

Водночас у Харківській області на високовольтній підстанції з технологічних причин короткостроково вимикалося обладнання. Відтак відключилась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлень споживачів не було.

На Одещині з технологічних причин вимикалась високовольтна підстанція. Споживачі не знеструмлювались.

У Хмельницькій області вимикалися електромережі та підстанції оператора системи передачі та обленерго. Знеструмлювалися близько 34,5 тисячі абонентів. Впродовж години всіх було заживлено.