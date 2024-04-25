Російські війська обстріляли Черкащину, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)

Унаслідок ранкового обстрілу у Черкаській області був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі", – зазначив він.

За його словами, обійшлося без загиблих, водночас шестеро лдей звернулися по допомогу до медиків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону уточнив, що зранку 25 квітня російська армія атакувала місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К".

"Там було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення. Крім того, внаслідок удару пошкоджені адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно", – розповів Євлаш.

У пресслужбі ДСНС Україні додали, що внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках. За допомогою до медиків звернулись 6 жителів. Від госпіталізації вони відмовились.

За даними Оперативного командування "Північ", російська армія упродовж доби здійснила 14 обстрілів прикордонної території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.