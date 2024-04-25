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Молдова зупинила експорт товарів для російської оборонки з Придністров’я, – ЗМІ

молдова

Влада Молдови змогла припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення з кількох заводів на території невизнаного Придністров’я. Зокрема, з тираспольського заводу з виробництва пластмаси для друкованих плат "Молдовізоліт".

Про це йдеться в розслідуванні молдовської служби "Радіо Свобода", передає Європейська правда.

Зазначається, що до 2022 року "Молдавізоліт" спільно з дочірнім заводом у Росії вигравали десятки тендерів на постачання товарів для підприємств російського військово-промислового комплексу.

За даними видання, після повномасштабного вторгнення в Україну поставки продукції "Молдавізоліту" до Росії продовжувалися щонайменше до літа 2023 року – коли Україна внесла російську дочірню компанію "Молдавізоліту" до свого санкційного списку.

Відтоді "Молдавізоліт" і два інші придністровські заводи, "Електромаш" і "Потенціал", скаржилися, що більше не можуть отримати дозволи на експорт від Кишинева ані в Росію, ані в інші країни, що загрожує їм повним крахом.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян лише 3 квітня публічно підтвердив, що кілька заводів на лівому березі Дністра більше не отримують дозволів на експорт "з міркувань безпеки", оскільки вони виробляють товари подвійного призначення.

"Це питання призначення", – сказав Серебрян, додавши, що наразі тривають переговори з постраждалими компаніями, щоб з'ясувати, чи можна змінити місце призначення їхнього експорту.

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