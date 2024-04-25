У польському уряді заявили про готовність допомогти Україні в поверненні військовозобов’язаних чоловіків

Польща готова допомогти Україні повернути громадян чоловічої статті призовного віку для допомоги своїй країні у війні проти РФ.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Reuters.

Відповідна заява пролунала на тлі рішення влади України, згідно з яким паспорти для чоловіків призовного віку можуть бути видані тільки всередині країни, а не в закордонних дипломатичних установах.

У результаті чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити термін дії своїх паспортів або отримати нові.

За словами міністра, Польща вже пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і виконали свій громадянський обов'язок.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", – сказав він.

Водночас міністр не уточнив, як саме Польща буде допомагати з поверненням чоловіків до України.

Відповідаючи на питання, як би Польща відреагувала, якщо Київ попросив би допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів, очільник Міноборони сказав: "Будь-яка підтримка можлива".

За оцінками Євростату, станом на січень 2024 року в країнах ЄС мешкало 4,3 млн українців, з яких близько 860 тисяч – дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тис. українців, що є другим за кількістю показником після Німеччини.