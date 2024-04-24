Кабмін заборонив видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку за кордоном. ДОКУМЕНТ

Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №443 від 23 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення паспортів громадянам, які перебувають за межами України, затвердженого постановою №678 від 10 червня 2022 року.

Змінами встановлено, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть отримати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон лише у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

Водночас пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для їх видачі забороняється.

Ці вимоги на застосовуються до громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.