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Кабмін заборонив видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку за кордоном. ДОКУМЕНТ

туризм,паспорт,путешествия

Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №443 від 23 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення паспортів громадянам, які перебувають за межами України, затвердженого постановою №678 від 10 червня 2022 року.

Змінами встановлено, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть отримати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон лише у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

Водночас пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для їх видачі забороняється.

Ці вимоги на застосовуються до громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Постанова Кабінету Міністрів №443 від 23 квітня.

Читайте також: "Не розрізняємо українців за статтю і призовним статусом": У ЄС відреагували на призупинення консульських послуг для чоловіків 

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.

Автор: 

закордонний паспорт (80) Кабмін (7724) паспорт (234)


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Топ коментарі
+14
А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо на своих болотах. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США! И поляки ничего не блокировали на кордоне , и словаки-венгры не блокировали. И были тот же Дуда с Орбаном.

А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).

Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится ! Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной ?!
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25.04.2024 01:23
+9
Кто ты, воин?
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24.04.2024 22:50
+6
Не громадяне, яки виiхали за кордон (бо злякалися бути вбитими, по причинi тотальноi бездiяльнicтi украiнськоi держави(?) по захисту громадян), щось забов'язанi такий державi, а навпаки.👈
Тому хочу побажати таким громадянам скорiше вивчити iноземну мову i знайти себе "там" .
А державi хочеться побажати скорiше припинити перевoдити стрiлки, тому , що стрiлочник
гiрше колимського п.....са👈
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25.04.2024 01:18
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На мою думку це не законно
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24.04.2024 22:10 Відповісти
І знову тут стоятиме суцільний стогін і белькотіння тендітних і працелюбних квіточок під закордонними прапорцями,причому,лише одиниці з цих довбаних квіточок набралися мужності і сказали правду: я здриснув з України,як щур з тонучого корабля тому,що я просто щур і мені ПХ і на Батьківщину і на свій народ,головне врятувати своє нікчемне життя пацюка...
Я колись вивчав епідеміологію і інф.хвороби. Є така хвороба сипний тиф.Мені всі ці квіточки дуже нагадують вошей,перенощиків сипного тифу. Збудники тифу живуть у кишківнику вошей але воі не хворіють. Воша знаходить здорову людину,поселяється на ній,харчується кров"ю,прокушує шкіру і смокче кров,її фізіологія така,що там де вона жере там же і випорожнюється (ну прямо як квіточки заробітчани та "біженці"),у екскрементах аж кишить збудниками,людина рефлекторно чухає місце укусу і втирає випорожнення в ранку,потім почина хворіти,підвищується температура,це є сигналом для воші-квіточки покидати тіло цього годувальника і шукати нового,здорового... У всіх цих людей фізіологія вошей і нові країни вони так само загадять! Там уже в них потроху розібралися... А щодо Кабміну Зеленського...Сказали А треба казати і Б ! Треба анулювати закордонні паспорти і в мужніх бійців батальйонів Монако,Канни,Куршевель,Лондон,Відень тощо. Поцікавитися що там з паспортами синів та внуків Кучми Кравчука Порошенки Ахмєтова Бені Шуфріча тощо...
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24.04.2024 22:15 Відповісти
Кто ты, воин?
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24.04.2024 22:50 Відповісти
Он пишет из окопа.
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25.04.2024 09:23 Відповісти
Из горящего танка
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25.04.2024 12:03 Відповісти
И броня на ногу капает

юрец прям в ударе сегодня с утра пораньше
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25.04.2024 12:22 Відповісти
на спині вбитого побратима
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25.04.2024 13:23 Відповісти
Он из подюбочной бригады...
Под юбкой без ротаций уже третий год.
Беспощаден к "ухЫлянтам"
Характер скверный
Не женат...
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25.04.2024 12:27 Відповісти
Юрко, буду російскою, ок? Харківьянину всеж природньо обкласти тебе х#ями мовою, яка належить не тількі кацапам.
Так вот, дружище, а ты не задумывался над тем, что украинцам в любой другой стране живется лучше , чем в Украине и в экономическом плане и в плане соц.защиты, а сейчас и в плане политических свобод.
Хочу напомнить слова Маннергейма - нужно создавать такую страну, которую граждане захотят защищать. Вот фины смогли, евреи, а українці - ні. Чому? Вряд ли до тебя дойдет.
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25.04.2024 12:10 Відповісти
Так красноречиво послать могут только ХАРЬКОВЧАНЕ!!!
Респект земляк
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25.04.2024 12:23 Відповісти
від юго-восточного пацюка (криси-ухилянта) просто западло всерйоз сприймати його т.з. послать! невже ти,чувак якого пшеки за людину не вважають але ти харчуєшся злотими з їх рук думаєш,що українець буде звертати на посилання якоїсь криси з нори???? ти там на пшековських об"їдках остаточно офонарів,чувак?
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25.04.2024 18:22 Відповісти
відповім тобі,харьковчаніну,який покинув рідне місто на призволяще а сам живе,як трутень,на шиї народу,меншого ніж населення Харкова: украІнцам скрізь живеться краще ніж в Україні тому, що з 1991 року от такі харков"яне як ти та інші прокацаплені юго-васточнікі вертіли Україною,як циган сонцем,обирали владу,жили па-русскі ,розвели корупцію,олігархію,казнокрадство,блюлі русскаязичіє-ви ж визначали долю країни з 91 року! а тепер,здриснули з нещасної країни,як боягузливі криси! знаєш,мені не жалко ні вас ні ваших роздовбаних вашими братушкамі міст. русня найбільше довбе і винищує юга-васток,за все вам приходиться тепер платити...бу-гагага!!
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25.04.2024 18:29 Відповісти
ЧОЛОВІКАМ ПРИЗИВНОГО ВІКУ ЗАБОРОНИЛИ ВСІ КОНСУЛЬСЬКІ ПОСЛУГИ 23 КВІТНЯ !!! 24 КВІТНЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІЧАВСЯ ЗІ ВСІМА ПОСЛАМИ ПОСОЛЬСТВ В УКРАЇНІ !)
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24.04.2024 23:48 Відповісти
Не громадяне, яки виiхали за кордон (бо злякалися бути вбитими, по причинi тотальноi бездiяльнicтi украiнськоi держави(?) по захисту громадян), щось забов'язанi такий державi, а навпаки.👈
Тому хочу побажати таким громадянам скорiше вивчити iноземну мову i знайти себе "там" .
А державi хочеться побажати скорiше припинити перевoдити стрiлки, тому , що стрiлочник
гiрше колимського п.....са👈
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25.04.2024 01:18 Відповісти
А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо на своих болотах. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США! И поляки ничего не блокировали на кордоне , и словаки-венгры не блокировали. И были тот же Дуда с Орбаном.

А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).

Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится ! Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной ?!
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25.04.2024 01:23 Відповісти
тобто винен Порошенко
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25.04.2024 01:56 Відповісти
Довго думав ?

Я свій комент писав для розумних , а не для бовдурів та телепнів , які зовсім не можуть співставляти факти та аналітично мислити. На жаль таких в Україні дуже мало ... навіть на третьому році цієї страшної війни.
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25.04.2024 09:14 Відповісти
По-перше - це був сарказм на грані сюрреалізму, бо щоб голосувати за гундосика треба було реально якісь оптичні іллюзії бачити.
По-друге - п'ять років назад ви схоже теж рожеві окуляри носили, бо не було тоді такої самодостатьної та вільної України, як ви тут розмалювали - так само неугодні до влади герої сиділи в тюрьмах по видуманним звинуваченням, кум був прокуроромб грроші з бюджету крались вагонами а зрадники типа Труханова, Киви, Медведчука та інш почували себе як риба у воді. А шо в голові у ***** знають тільки таргани, і стверджувати коли б воно напало чи напало б в загалі не можна - це свідома маніпуляція.
Так звістно, що прокуренний політик Порошенко краще недопалка Зеленського, бо він до того ж бізнесмен з реальним досвідом а не шоумен, тому масштаби можливо були б значно меньші, але ми цього ніколи не дізнаємось, бо він програв вибори- тому і винен і це вже не жарт а та йога частина яка є частиною правди - "не грайся" він в демократію з тим цирком (г+г та інш), стадіоном та алкотестами - все було б інакше.
По-трете - розумним нічого писати не треба, вони і без тебе все розуміють, а ось бовдурам ви ніколи не донесете своєї думки, якщо будете називати їх бовдурами і тицяти в свої помилки як кота в лайно...
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25.04.2024 13:46 Відповісти
Порошенко тоді обленерго штрумував))
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25.04.2024 12:30 Відповісти
Ти себе нормально почуваеш ? Температури немає ? Треба тобі терміново відпочити та заспокоїтись , бо знов Папередник тобі спокою не дає.
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25.04.2024 13:37 Відповісти
https://biz.censor.net/user/533294 Ви Юра , просто трошки не в темі , Екстрімальний Іслам це дуже не беспечний . Ні може я помиляюсь на рахунок вас , може ви завжди мріяли про паранжу у доньки та жінки , та вам сподобаєтся обрезаніє у жинок, це таке . Але могу вам нагодати стару істіну , бережіть Євреїв Бо коли зкінчать з ними примуться за вас
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25.04.2024 08:33 Відповісти
*****, ну кто б вот это говорил про обрезание
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25.04.2024 08:51 Відповісти
Халява закінчується? Батьківщину треба захищати а не ховатися і жебрати на чужих мусорках і панелях, коли твої ровесники воюють, гинуть на фронтах, хоронять друзів. "Бидло" "курва" , "Schweine" , "сикло", "паразит" уже назавжди, стало рідним? Пишайтеся.
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25.04.2024 13:08 Відповісти
"дєпє документ" буде голодувати, або занесе кому треба
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25.04.2024 13:20 Відповісти
самый прикол будет, когда "беженцы" начнут подаваться на гражданство ЕС, а ЕС начнет выдавать новоиспеченным гражданам паспорта только после прохождения срочной службы в их армии, как это сделано в Израиле - новую родину тоже надо защищать.
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25.04.2024 13:50 Відповісти
Чому тільки в Ізраїлі? Обов"язковою умовою отримання громадянства III Рейху було проходження юнаком служби в армії.
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25.04.2024 14:14 Відповісти
ні цей номер у цих шавок не пройде. В Європі такого правила на щастя не має.
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25.04.2024 14:35 Відповісти
это пока, т.к. могут принять без проблем, перед лицом опасности и того, что аборигены служить не хотят,
будет два в одном: - получаешь пособие от страны будь добр служи в армии этой страны - за одно язык подтянешь и оружием пользоваться научишся.
И не исключено что еще этот иностранный легион ЕС собранную из граждан Украины и выученных в ЕС отправят в Украину, как и хотел Макрон,
зачем рисковать аборигенами?, если есть беженцы, которых можно назвать своей армией.
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25.04.2024 17:20 Відповісти
Поділяй і володарюй, класичне від владних пройдисвітів.
Одних кинули на демобілізації, інших на послугах, поки всі ********* і зловтішаються - бобіки роблять свій гешефт. Ну і хто дурні?
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25.04.2024 13:50 Відповісти
І це правильно на всі 100 процентів!!! Гнати цих гнид з Європи, дістали вже всіх. Треба захищати країну, а не жити на кошти європейських і не тільки, платників податків.
Ганьба боягузливим шакалам.
Слава ЗСУ, слава Воїнам які захищають свою неньку Україну!
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25.04.2024 14:33 Відповісти

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