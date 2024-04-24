Кабмін заборонив видачу закордонних паспортів чоловікам призовного віку за кордоном. ДОКУМЕНТ
Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №443 від 23 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Документом внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення паспортів громадянам, які перебувають за межами України, затвердженого постановою №678 від 10 червня 2022 року.
Змінами встановлено, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть отримати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон лише у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.
Водночас пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для їх видачі забороняється.
Ці вимоги на застосовуються до громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.
Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.
Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.
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Я колись вивчав епідеміологію і інф.хвороби. Є така хвороба сипний тиф.Мені всі ці квіточки дуже нагадують вошей,перенощиків сипного тифу. Збудники тифу живуть у кишківнику вошей але воі не хворіють. Воша знаходить здорову людину,поселяється на ній,харчується кров"ю,прокушує шкіру і смокче кров,її фізіологія така,що там де вона жере там же і випорожнюється (ну прямо як квіточки заробітчани та "біженці"),у екскрементах аж кишить збудниками,людина рефлекторно чухає місце укусу і втирає випорожнення в ранку,потім почина хворіти,підвищується температура,це є сигналом для воші-квіточки покидати тіло цього годувальника і шукати нового,здорового... У всіх цих людей фізіологія вошей і нові країни вони так само загадять! Там уже в них потроху розібралися... А щодо Кабміну Зеленського...Сказали А треба казати і Б ! Треба анулювати закордонні паспорти і в мужніх бійців батальйонів Монако,Канни,Куршевель,Лондон,Відень тощо. Поцікавитися що там з паспортами синів та внуків Кучми Кравчука Порошенки Ахмєтова Бені Шуфріча тощо...
юрец прям в ударе сегодня с утра пораньше
Под юбкой без ротаций уже третий год.
Беспощаден к "ухЫлянтам"
Характер скверный
Не женат...
Так вот, дружище, а ты не задумывался над тем, что украинцам в любой другой стране живется лучше , чем в Украине и в экономическом плане и в плане соц.защиты, а сейчас и в плане политических свобод.
Хочу напомнить слова Маннергейма - нужно создавать такую страну, которую граждане захотят защищать. Вот фины смогли, евреи, а українці - ні. Чому? Вряд ли до тебя дойдет.
Респект земляк
Тому хочу побажати таким громадянам скорiше вивчити iноземну мову i знайти себе "там" .
А державi хочеться побажати скорiше припинити перевoдити стрiлки, тому , що стрiлочник
гiрше колимського п.....са👈
А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).
Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится ! Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной ?!
Я свій комент писав для розумних , а не для бовдурів та телепнів , які зовсім не можуть співставляти факти та аналітично мислити. На жаль таких в Україні дуже мало ... навіть на третьому році цієї страшної війни.
По-друге - п'ять років назад ви схоже теж рожеві окуляри носили, бо не було тоді такої самодостатьної та вільної України, як ви тут розмалювали - так само неугодні до влади герої сиділи в тюрьмах по видуманним звинуваченням, кум був прокуроромб грроші з бюджету крались вагонами а зрадники типа Труханова, Киви, Медведчука та інш почували себе як риба у воді. А шо в голові у ***** знають тільки таргани, і стверджувати коли б воно напало чи напало б в загалі не можна - це свідома маніпуляція.
Так звістно, що прокуренний політик Порошенко краще недопалка Зеленського, бо він до того ж бізнесмен з реальним досвідом а не шоумен, тому масштаби можливо були б значно меньші, але ми цього ніколи не дізнаємось, бо він програв вибори- тому і винен і це вже не жарт а та йога частина яка є частиною правди - "не грайся" він в демократію з тим цирком (г+г та інш), стадіоном та алкотестами - все було б інакше.
По-трете - розумним нічого писати не треба, вони і без тебе все розуміють, а ось бовдурам ви ніколи не донесете своєї думки, якщо будете називати їх бовдурами і тицяти в свої помилки як кота в лайно...
будет два в одном: - получаешь пособие от страны будь добр служи в армии этой страны - за одно язык подтянешь и оружием пользоваться научишся.
И не исключено что еще этот иностранный легион ЕС собранную из граждан Украины и выученных в ЕС отправят в Украину, как и хотел Макрон,
зачем рисковать аборигенами?, если есть беженцы, которых можно назвать своей армией.
Одних кинули на демобілізації, інших на послугах, поки всі ********* і зловтішаються - бобіки роблять свій гешефт. Ну і хто дурні?
Ганьба боягузливим шакалам.
Слава ЗСУ, слава Воїнам які захищають свою неньку Україну!