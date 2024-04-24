Ракети для Patriot та HIMARS: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.
Оголошення оприлюднили одразу про підписання президентом Джо Байденом закону про надання допомоги для України на загальну суму $61 млрд, повідомляється на сайті Пентагону.
Це вже 56-й транш озброєнь, яке адміністрація Байдена передає Україні зі запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
Цей пакет включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:
- ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, включаючи набої для кулеметів для боротьби з безпілотними літальними системами (БЛА);
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- броньовані транспортні засоби із захистом від мін (MRAP);
- багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- протитанкові системи TOW, Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- аеродромно-допоміжне обладнання;
- протиброньові міни;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Як повідомлялося, сьогодні президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль