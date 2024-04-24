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Ракети для Patriot та HIMARS: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України

пентагон,райдер

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Оголошення оприлюднили одразу про підписання президентом Джо Байденом закону про надання допомоги для України на загальну суму $61 млрд, повідомляється на сайті Пентагону.

Це вже 56-й транш озброєнь, яке адміністрація Байдена передає Україні зі запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Цей пакет включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:

  • ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, включаючи набої для кулеметів для боротьби з безпілотними літальними системами (БЛА);
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • броньовані транспортні засоби із захистом від мін (MRAP);
  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • протитанкові системи TOW, Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • протиброньові міни;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Як повідомлялося, сьогодні президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

Автор: 

зброя (861) Пентагон (86) ракети (351) США (4804)


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