Коаліція дронів зібрала майже 500 мільйонів євро на безпілотники для ЗСУ

Ініційована Латвією коаліція безпілотників зібрала майже 500 млн євро на дрони для Збройних Сил України.

Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс, передає LIGA.net.

За словами Спрудса, Данія та Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників для ЗСУ на 400 млн євро. Канада інвестує в ініціативу 70 млн євро. Латвія оголосила про надання 10 млн євро. Ще 3 млн євро виділила Литва.

"І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами коаліції безпілотників", – наголосив Спрудс.

Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.