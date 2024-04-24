Литва зупинила імпорт зерна з Росії та Білорусі, проте транзит збільшився майже вдвічі

Посилення контролю за ввезенням до Литви зерна з Росії та Білорусі майже зупинило імпорт зерна, однак його транзит на інші ринки Європейського Союзу значно збільшився.

Про це повідомляє Державна продовольчо-ветеринарна служба (ДПВС) Литви, яка перевіряє ці вантажі, передає LRT.

"Після 18 березня ми спостерігаємо скорочення імпорту з Росії та Білорусі до Литви на 95%, але ми спостерігаємо (збільшення, – ред.) ввезення до Литви для імпорту в інші країни ЄС", – сказала директорка служби Аудроне Мікалаускене.

З 18 березня ДПВС перевіряє кожен вагон чи транспортний засіб із зерном, що ввозиться з країн підвищеного ризику – Росії та окупованих нею регіонів та Білорусі, перевіряє походження зерна і, як і раніше, перевіряє, чи немає у партіях зерна, призначених для ринку ЄС, заборонених у Союзі домішок.

За словами Мікалаускене, з 1 січня до 18 березня через Литву було перевезено 184 партії зерна на ринки Німеччини, Данії, Франції, Бельгії, Чехії та інших країн ЄС, а з 18 березня по 16 квітня – 317 партій.

"Це означає, що кількість перевезень до інших країн ЄС із Росії та Білорусі через Литву збільшилася майже вдвічі", – сказала Мікалаускене.

За даними відомства, до 18 березня до Литви для імпорту в середньому вирушало 20-25 партій російських чи білоруських кормів на добу.

За перший місяць посилення перевірок було перевірено 38 вантажівок, які перевозили 1068 тонн кормів з Росії та Білорусі. Три партії було пропущено, решта ще проходять лабораторні перевірки. Минулого тижня не було виявлено жодної партії корму, призначеної для литовського ринку.

Крім того, з 18 березня до Литви не ввозилося російське та білоруське зерно та продукти його переробки для кінцевого споживання. Ще шість вантажівок з кормами з Росії та 15 з Білорусі було розвернуто на кордоні через невідповідність документів.

За даними ДПВС, у період з 18 березня по 16 квітня через Литву з Росії та Білорусі до країн ЄС було ввезено 292 партії зерна загальною вагою 18 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі.