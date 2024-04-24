Офіс генпрокурора заявив про закриття 20% справ проти бізнесу. Депутати сумніваються в цьому

За підсумками проведеного аудиту Офіс генерального прокурора закрив близько 19% кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу.

Про це під час зустрічі з бізнесом та Радою бізнес-омбудсмена заявив заступник генпрокурора Дмитро Вербицький, пише українська редакція Forbes.

"Це не фінальний результат, робота по аудиту триває", – запевнив Вербицький.

У звіті Офісу генпрокурора зазначається, що загалом було виявлено 6471 відкритих справ, які були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито.

Найбільше справ було порушено Нацполіцією – 64% (4109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) – 27% (1757), Державним бюро розслідувань (ДБР) – 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) – 4% (261).

Крім того, протягом січня-лютого було скасовано 163 арешти майна. Найбільше у ДБР – майже 55% або 88 арештів. На другому місці Нацполіція – 28% (45 арештів), на третьому СБУ – 10% (17), на четвертому місці БЕБ – 8% (13).

Своєю чергою заступник голови Комітету з питань податкової політики та голова ТСК Верховної Ради з економічної безпеки Ярослав Железняк висловив сумнів у коректності наведених у звіті даних.

"Прочитав в новинах що тут виявляється Офіс Генпрокурора багато справ проти бізнесу закрив. Навіть цифра велика: 19% або 1218 справ. Думаю дивно, що ми по статистиці по БЕБ цього не бачили", – написав депутат у Telegram.

За його словами, БЕБ за січень-березень закрило лише два кримінальних провадження.

"Виглядає так, що хтось вирішив видати бажано за дійсне", – додав Железняк.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський своїм указом №21/2024 від 23 січня увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Серед іншого, рішенням РНБО Офісу генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції , БЕБ та СБУ рекомендовано: