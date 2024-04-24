"Постачання зброї розпочнеться негайно": Байден підписав закон про допомогу Україні на $61 мільярд. ВIДЕО

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення нового пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму $95,3 мільярда.

Про це він заявив у середу під час звернення до нації.

"Я щойно підписав закон... Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим", – заявив Байден.

"Я переконаний, що поставки почнуться негайно. Вже у наступні кілька годин ми почнемо надсилання боєприпасів до України для протиповітряних систем, для артилерії, для ракетних систем, для бронетехніки", – додав президент США.

Як повідомлялося, раніше Сенат США затвердив пакет законів, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.